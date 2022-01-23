Двое тюменцев погибли из-за неосторожного курения

В пожаре погибли двое мужчин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Двое жителей Тюменской области погибли в пожаре минувшей ночью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Трагедия произошла в деревне Большеудалово (Ишимский район).

«24 января в 01:02 поступило сообщение о пожаре в жилом деревянном доме (размером 7 на 9 метров), по адресу: Ишимский район, деревня Большеудалово, улица Заречная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение дома по всей площади. Пожарным удалось оперативно локализовать распространение огня. В ходе проведения ликвидационных работ были обнаружены тела двух погибших (мужчины 1966 г. р. и 1959 г. р.)», — рассказали в ведомстве.

По словам спасателей, личность погибших установлена. Одна из вероятных причин происшествия — неосторожность при курении.