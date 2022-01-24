24 января 2022
23 января 2022
22 января 2022

В Тюмени экс-омбудсмен ищет топ-менеджера в свою сеть ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, невидайло лариса
После полного возвращения в бизнес Лариса Невидайло начала обновлять штат сотрудников Фото:

Сеть ресторанов «МаксиМ», основанная бывшей уполномоченной по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисой Невидайло, ищет сотрудника на позицию операционного директора. Вакансия размещена на портале HeadHunter.

«В команду ресторанной компании „МаксиМ“ ищем талантливого, харизматичного операционного директора, готового расти и развиваться вместе с нами. Ждем от тебя резюме и короткую видео-визитку», — такое объявление ресторанная сеть «МаксиМ» разместила на сайте HeadHunter.

Среди требований к кандидату, в числе прочего, указаны высокий уровень VQ (коэффициент жизненной силы), опыт работы в сетевой компании не менее года и знание трендов ресторанного бизнеса. Заработная плата не уточняется, но платить обещают достойно.

Ранее URA.RU писало, что основательница сети «МаксиМ» Лариса Невидайло оставила пост уполномоченного по защите прав предпринимателей и все силы направила на развитие своего бизнеса. Позицию бизнес-омбудсмена занял ее бывший подчиненный Павел Меньщиков.

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Сеть ресторанов «МаксиМ», основанная бывшей уполномоченной по защите прав предпринимателей в Тюменской области Ларисой Невидайло, ищет сотрудника на позицию операционного директора. Вакансия размещена на портале HeadHunter. «В команду ресторанной компании „МаксиМ“ ищем талантливого, харизматичного операционного директора, готового расти и развиваться вместе с нами. Ждем от тебя резюме и короткую видео-визитку», — такое объявление ресторанная сеть «МаксиМ» разместила на сайте HeadHunter. Среди требований к кандидату, в числе прочего, указаны высокий уровень VQ (коэффициент жизненной силы), опыт работы в сетевой компании не менее года и знание трендов ресторанного бизнеса. Заработная плата не уточняется, но платить обещают достойно. Ранее URA.RU писало, что основательница сети «МаксиМ» Лариса Невидайло оставила пост уполномоченного по защите прав предпринимателей и все силы направила на развитие своего бизнеса. Позицию бизнес-омбудсмена занял ее бывший подчиненный Павел Меньщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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