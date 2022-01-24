В ЯНАО наказали компанию, вахтовики которой попали в ДТП

Работники «Концептстрой» попали в аварию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство компании «Концептстрой», вахтовые рабочие которой пострадали в ДТП при столкновении автобуса с грузом на дороге Пуровского района ЯНАО, привлекли к ответственности. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что на территории Пуровского района 04.09.2021 произошло ДТП с участием грузопассажирского автомобиля, в результате которого пострадали 10 работников. Трое были госпитализированы в реанимационное отделение ГБУЗ ЯНАО „Новоуренгойская центральная городская больница“», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Работодатель ООО «Концептстрой» своевременно не проинформировал правоохранительные органы о случившемся. Также прокуратура выявила нарушения в части проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров.

Директору компании внесено представление, а в отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела. Виновным лицам назначены штрафы на общую сумму 235 тысяч рублей, к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.

Ранее URA.RU сообщало, что вахтовый автобус попал в аварию на дороге в Пуровском районе. Водитель автобуса ГАЗ не выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. В результате совершил столкновение с крупногабаритным грузом — экскаватором, который перевозился на «Mercedes-Benz».

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