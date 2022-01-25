Жители Тобольска пожаловались на ужасное состояние роддома. Видео

26 января 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

По мнению жителей Тобольска, местный роддом нуждается в срочном ремонте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тобольска рассказали об ужасном состоянии палат в перинатальном центре при областной больнице №3. Соответствующая запись была опубликована в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Это палаты в роддоме Тобольска. Приехала рожать в кошмар, называется. Вроде ремонт недавно был?» — заявила автор публикации, приложив подтверждающее видео. На кадрах записи видно, что в палате на стенах частично отошла краска, а с потолка отпали огромные куски штукатурки. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Это дородовая палата. В палатах, где лежат мамы с детьми, все нормально. На второй этаж просто ремонт еще не дошел», — отметила Ирина Цыпышева. «Извините, стесняюсь спросить, а в дородовой палате что, нелюди лежат? Или все-таки будущие мамы? В принципе, ваше право: лежите, рожайте, где хотите. Я думаю, многим бы не понравилось, чтобы им на голову сыпалась штукатурка», — считает Наталья Дмитриева. «О, та же история! Ходила по палате 10 часов, сыпалась штукатурка с потолка. Потом лежала. В палате два места и рядом четыре места. Всего одна душевая на всех. Плюс — детки. Сам ужас на родах даже вспоминать не хочу. Вот вам и встреча новой жизни», — добавила пользователь с ником Vikki Livingstone. Комментарий регионального департамента здравоохранения ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в тобольской ОБ №3 — острая нехватка медицинского персонала и врачей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Тобольска рассказали об ужасном состоянии палат в перинатальном центре при областной больнице №3. Соответствующая запись была опубликована в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Это палаты в роддоме Тобольска. Приехала рожать в кошмар, называется. Вроде ремонт недавно был?» — заявила автор публикации, приложив подтверждающее видео. На кадрах записи видно, что в палате на стенах частично отошла краска, а с потолка отпали огромные куски штукатурки. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Это дородовая палата. В палатах, где лежат мамы с детьми, все нормально. На второй этаж просто ремонт еще не дошел», — отметила Ирина Цыпышева. «Извините, стесняюсь спросить, а в дородовой палате что, нелюди лежат? Или все-таки будущие мамы? В принципе, ваше право: лежите, рожайте, где хотите. Я думаю, многим бы не понравилось, чтобы им на голову сыпалась штукатурка», — считает Наталья Дмитриева. «О, та же история! Ходила по палате 10 часов, сыпалась штукатурка с потолка. Потом лежала. В палате два места и рядом четыре места. Всего одна душевая на всех. Плюс — детки. Сам ужас на родах даже вспоминать не хочу. Вот вам и встреча новой жизни», — добавила пользователь с ником Vikki Livingstone. Комментарий регионального департамента здравоохранения ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в тобольской ОБ №3 — острая нехватка медицинского персонала и врачей.