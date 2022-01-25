25 января 2022
24 января 2022

Жители Тобольска пожаловались на ужасное состояние роддома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выписка из роддома. Екатеринбург, роддом, двойняшки, материнский капитал, дети, девочка, мальчик, младенец, новорожденные
По мнению жителей Тобольска, местный роддом нуждается в срочном ремонте Фото:

Жители Тобольска рассказали об ужасном состоянии палат в перинатальном центре при областной больнице №3. Соответствующая запись была опубликована в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Это палаты в роддоме Тобольска. Приехала рожать в кошмар, называется. Вроде ремонт недавно был?» — заявила автор публикации, приложив подтверждающее видео.

На кадрах записи видно, что в палате на стенах частично отошла краска, а с потолка отпали огромные куски штукатурки. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Это дородовая палата. В палатах, где лежат мамы с детьми, все нормально. На второй этаж просто ремонт еще не дошел», — отметила Ирина Цыпышева. «Извините, стесняюсь спросить, а в дородовой палате что, нелюди лежат? Или все-таки будущие мамы? В принципе, ваше право: лежите, рожайте, где хотите. Я думаю, многим бы не понравилось, чтобы им на голову сыпалась штукатурка», — считает Наталья Дмитриева. «О, та же история! Ходила по палате 10 часов, сыпалась штукатурка с потолка. Потом лежала. В палате два места и рядом четыре места. Всего одна душевая на всех. Плюс — детки. Сам ужас на родах даже вспоминать не хочу. Вот вам и встреча новой жизни», — добавила пользователь с ником Vikki Livingstone.

Комментарий регионального департамента здравоохранения ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в тобольской ОБ №3 — острая нехватка медицинского персонала и врачей.

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Жители Тобольска рассказали об ужасном состоянии палат в перинатальном центре при областной больнице №3. Соответствующая запись была опубликована в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Это палаты в роддоме Тобольска. Приехала рожать в кошмар, называется. Вроде ремонт недавно был?» — заявила автор публикации, приложив подтверждающее видео. На кадрах записи видно, что в палате на стенах частично отошла краска, а с потолка отпали огромные куски штукатурки. В комментариях к записи мнения пользователей разделились. «Это дородовая палата. В палатах, где лежат мамы с детьми, все нормально. На второй этаж просто ремонт еще не дошел», — отметила Ирина Цыпышева. «Извините, стесняюсь спросить, а в дородовой палате что, нелюди лежат? Или все-таки будущие мамы? В принципе, ваше право: лежите, рожайте, где хотите. Я думаю, многим бы не понравилось, чтобы им на голову сыпалась штукатурка», — считает Наталья Дмитриева. «О, та же история! Ходила по палате 10 часов, сыпалась штукатурка с потолка. Потом лежала. В палате два места и рядом четыре места. Всего одна душевая на всех. Плюс — детки. Сам ужас на родах даже вспоминать не хочу. Вот вам и встреча новой жизни», — добавила пользователь с ником Vikki Livingstone. Комментарий регионального департамента здравоохранения ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в тобольской ОБ №3 — острая нехватка медицинского персонала и врачей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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