В отдаленном селе ЯНАО появится обещанная больница

В Самбурге откроют долгожданную больницу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В отдаленном селе Самбург (ЯНАО) построят участковую больницу, которую жители ждали с 2018 года. Как сообщается на сайте окружного правительства — это первая большая стройка в селе за последние десять лет.

«В заполярном Самбурге на средства окружного бюджета возводят участковую больницу. Сейчас ведутся работы по забивке свайного поля, весной начнется строительство здания. Это долгожданный объект для жителей. Сегодня в Самбурге оказывают только первую медицинскую помощь. После открытия больницы возможностей станет больше», — говорится в сообщении ведомства.

По словам главы Пуровского района Антона Колодина, в селе — это первая большая и важная стройка за последние десять лет. «Сейчас для более серьезного обследования жителям приходится ехать в Тарко-Сале — это долгий путь и не всегда удобный. В новой больнице можно будет лечиться амбулаторно», — сказал глава.

Больница будет рассчитана на 40 посещений пациентами в смену. В стационаре разместят 15 коек, предусмотрены палаты для терапевтического и педиатрического отделений, а также родовая палата. Кроме того, больница появится в национальной деревне Харампур.

Ранее URA.RU сообщало, что в Самбурге два года не могли построить обещанную больницу. Ее строительство планировали начать еще в 2018 году. Начальная стоимость проекта оценивалась в 693 миллиона рублей.

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