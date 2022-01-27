Курганцы сдали пенсионерку в дом престарелых, продав ее квартиру

Пенсионерке пришлось купить комнату в общежитии на деньги, отложенные на похороны (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане родственники убедили 90-летнюю женщину продать квартиру, а после неожиданно для нее отправили в дом престарелых. По словам пенсионерки, в геронтологическом центре она голодала, поэтому ей пришлось оттуда сбежать и купить комнату на деньги, оставшиеся на похороны.

«На смерть скопила денег, как побыла в Шадринске, месяц прожила в интернате. <…> Там голодовка голимая! А я оттуда как сбежала», — рассказала пенсионерка telegram-каналу Ural Mash.

У 90-летней женщины, по ее словам, была квартира, но родственники убедили продать ее, чтобы жить вместе. После этого пенсионерка рассказала, что ее отправили в геронтологический центр «Спутник» в Шадринске, где ей не понравились условия. Представители telegram-канала утверждают, что родственники купили пенсионерке на ее похоронные деньги комнату в общежитии площадью семь квадратных метров, а после попросили женщину отдавать им свою пенсию, но она отказалась. Комната, по словам пенсионерки, была пустой, и ее помогли обставить волонтеры.

Ранее в Шадринске пенсионер остался без жилья из-за того, что его внучка получила эту квартиру в собственность, взяла крупный кредит и позже перестала выходить на связь. Пенсионер получил от банка уведомление о выселении. Позже в банке решили не выселять пенсионера из квартиры и позволили ему остаться за небольшую арендную плату.

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