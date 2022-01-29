В Кургане активист отказался от борьбы за скандальную школу

Председатель родкомитета Юрий Леонов отказался от публичной борьбы за школу в Кетово Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Председатель общественной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов отказался от публичной борьбы за открытие новой школы в Кетово, построенной инвестором. Это решение он подтвердил в разговоре с корреспондентом URA.RU

«Заявляю, что прекращаю публичную деятельность по привлечению внимания к открытию Кетовской школы. Пусть этим вопросом занимаются те, кто должны — руководители Курганской области. Очень надеюсь, что школа будет открыта, и дети смогут учиться в комфортных условиях», — говорится в заявлении Леонова, опубликованном в группе родкомитета во «ВКонтакте».

В качестве причины председатель организации назвал опасения за свою дочь. «До меня довели, что берут в „заложники“ мою дочь, практически прямым текстом заявив, что готовы сфальсифицировать на нее дело по удобной статье за экстремизм», — пояснил Леонов. В разговоре с корреспондентом URA.RU он отметил, что больше не будет лично организовывать мероприятия, посвященные проблеме открытия школы, и подчеркнул, что родительский комитет — мирная организация.

Ранее URA.RU сообщало, что власти отказались выкупать новую школу, так как область оценила ее в 738 млн рублей, а застройщик-инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Директор строительной компании «Эверест» Андрей Лушников подал в суд на пресс-секретаря губернатора Курганской области Александра Тетерина, обвинив чиновника в клевете.

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