Молодые учителя не хотят работать в ЯНАО

В ЯНАО приехало в два раза меньше учителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прогнозы власти ЯНАО на увеличение количества учителей — стипендиатов образовательной программы «Учитель для России» не сбылись. Из 50 педагогов, которые должны были приехать в регион в этом году, прибыло в два раза меньше, сообщили URA.RU в окружном правительстве.

«В 2022 году стипендиатов-участников программы „Учитель для России“ в ЯНАО набирается 25 человек», — сообщили агентству в ведомстве. При этом в постановлении от 28 августа 2020 года о стипендии правительства ЯНАО учителям — участникам образовательной программы сказано, что в 2022 году будет 50 стипендиатов.

Программа действует в регионе с 2020 года. Трудоустроившимся в ЯНАО учителям выплачивают стипендию в размере 20 тысяч рублей. Также им начисляют 15 тысяч рублей на найм жилого помещения. Подразумевалось, что с каждым годом количество стипендиатов будет увеличиваться, поэтому власти выделили 15 мест в 2020 году, 45 в 2021-м и 80 в 2022-м. Однако, по информации из документа на сайте правительства Ямала, в 2021 году реально приехало только 14 стипендиатов.

В пресс-службу программы «Учитель для России» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде участники программы «Учителя для России» не могут арендовать жилье. В городе не хватает квартир для аренды на длительный срок.

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