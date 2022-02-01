Тюменских депутатов научат раскрывать свои доходы

Народным избранникам объяснят, как правильно заполнять декларации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутатов Тюменской областной думы научат правильно отчитываться о своих доходах и расходах. Семинар, посвященный противодействию коррупции, пройдет 8 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального парламента.

«Семинар для депутатов Тюменской областной думы по вопросам противодействия коррупции и представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера состоится 8 февраля», — рассказали в пресс-службе. Перед парламентариями выступят сотрудники прокуратуры, налоговой службы и Росреестра.

По данным за 2020 году, опубликованным в 2021 году, самым богатым депутатом Тюменской областной думы был Дмитрий Горицкий (ЕР), ныне представляющий региональный парламент в Совете Федерации — он заработал 849,9 млн рублей. Из действующих депутатов облдумы в ТОП-3 вошли глава фракции эсеров Владимир Пискайкин (96,8 млн рублей) и гендиректор компании «Мостострой-11» единоросс Николай Руссу (76,2 млн рублей).