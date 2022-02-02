Жители ЯНАО боятся заказывать такси из-за проблем с приложением

Пассажиры не хотят пользоваться услугами такси «АвтоЛига» из-за проблем с приложением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проблемы в работе приложения службы такси «АвтоЛига» отвлекают водителей и становятся причиной аварийных ситуаций. Об этом сообщили в социальной сети «ВКонтакте» жители ЯНАО, пользующиеся услугой перевозчика. По словам авторов, они рассчитывают, что пост будет замечен надзорными органами.

«Уважаемая Прокуратура Губкинского, проведите проверку этой программы агрегатора «Такси Автолига», — написал местный житель с ником «No Name» в группе «Губкинский». По словам автора, из-за некорректной работы программы водители отвлекаются от дороги, потому вынуждены сами «ловить» заказы.

Подобная ситуация произошла и в Новом Уренгое. «Ужасное такси! Приложение не удобное даже для клиента! Плохо работает, не отслеживает машину. Однажды таксист проехал на красный свет, потому что не мог справиться с приложением», — рассказала жительница корреспонденту URA.RU.

В службе такси агентству ответили, что никаких сбоев не было. «В приложении все работает исправно. Никаких проблем не наблюдается», — прокомментировал менеджер. В пресс-службе прокуратуры по ЯНАО ответили, что никаких обращений с просьбой проверить такси «АвтоЛига» не поступало.

Ранее сообщалось, что таксисты ЯНАО готовят масштабные акции протеста. Водителям предлагали присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда.

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