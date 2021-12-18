Таксисты ЯНАО готовят масштабные акции протеста

Таксистам ЯНАО предлагают объединиться против агрегаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальским таксистам предлагают присоединиться к всероссийскому профсоюзу «Платформа солидарности» для борьбы с агрегаторами за справедливые условия труда. Обращение к водителям опубликовал в соцсети «Вконтакте» представитель платформы Алексей Леснов.

«Профсоюз Платформа солидарности отстаивает принципы народной демократии, не показной, а реальной, исключительно коллективные решения и действия. Поэтому мы призываем лидеров региональных групп объединяться в чатах и в ближайшее время запустим голосование по планам коллективных действий и масштабных акций. Только те решения, которые приняты и поддержаны большинством получат реальную поддержку, а значит и силу, и результат», — написал мужчина в Новоуренгойской группе «ГОРОРО».

По словам мужчины, забастовки таксистов, которые проходят по всей России, не имеют перспективы. «Решения о датах, сроках, требованиях принимались единолично, „вождями“ организаций из 15 человек. Нет никаких доказательств участия рядовых водителей в проработке и принятии решений по этой так называемой „всероссийской забастовке“», — добавил Алексей Леснов.

В пресс-службу «Яндекс Go» агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое таксисты устроили забастовку из-за новой политики «Яндекс.Такси». Они недовольны тарифами агрегатора и тем, что поездка на короткие расстояния стала дешевле.