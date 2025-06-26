26 июня 2025

Популярная федеральная сеть кофеен появится в ЯНАО

Кофейня «Шоколадница» откроется в Ноябрьске к юбилею города
© Служба новостей «URA.RU»
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«Шоколадницу» откроют к юбилею города
«Шоколадницу» откроют к юбилею города Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) появится кофейня «Шоколадница». Открытие запланировано к юбилею города. об этом сообщили в департаменте экономики Ноябрьска.

«Сеть кафе „Шоколадница“ планирует открыть новое заведение к юбилею города», — прокомментировали в департаменте вопрос жительницы Ноябрьска во время трансляции мэра Алексея Романова. Празднование 50-летия города будет проходить 30 и 31 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде откроется новая семейная пиццерия. Особенностью заведения будет подача метровой пиццы с разными вкусами.

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В Ноябрьске (ЯНАО) появится кофейня «Шоколадница». Открытие запланировано к юбилею города. об этом сообщили в департаменте экономики Ноябрьска. «Сеть кафе „Шоколадница“ планирует открыть новое заведение к юбилею города», — прокомментировали в департаменте вопрос жительницы Ноябрьска во время трансляции мэра Алексея Романова. Празднование 50-летия города будет проходить 30 и 31 августа. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде откроется новая семейная пиццерия. Особенностью заведения будет подача метровой пиццы с разными вкусами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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