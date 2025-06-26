Популярная федеральная сеть кофеен появится в ЯНАО

«Шоколадницу» откроют к юбилею города
В Ноябрьске (ЯНАО) появится кофейня «Шоколадница». Открытие запланировано к юбилею города. об этом сообщили в департаменте экономики Ноябрьска.
«Сеть кафе „Шоколадница“ планирует открыть новое заведение к юбилею города», — прокомментировали в департаменте вопрос жительницы Ноябрьска во время трансляции мэра Алексея Романова. Празднование 50-летия города будет проходить 30 и 31 августа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде откроется новая семейная пиццерия. Особенностью заведения будет подача метровой пиццы с разными вкусами.
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