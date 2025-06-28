Армянская апостольская церковь потребовала освободить арестованного архиепископа

Армянская апостольская церковь (ААЦ) потребовала от властей Армении немедленного освобождения архиепископа Микаэла Аджапахяна, арестованного ереванским судом на два месяца по обвинению в призывах к захвату власти. Заявление об этом опубликовано духовным центром ААЦ — Первопрестольным Святым Эчмиадзином.
«Призываем судебную систему и компетентные органы действовать в рамках закона и немедленно освободить архиепископа Микаэла Аджапахяна», — говорится в заявлении. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Церковь резко осудила задержание архиепископа, назвав его следствием антицерковной политики и риторики ненависти со стороны премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц. В ААЦ считают, что решение суда было принято под политическим давлением и расценивают действия властей как проявление политического преследования.
Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна по обвинению в публичных призывах к свержению власти. Однако духовенство и прихожане оказали им сопротивление.
После архиепископ сам отправился в отдел Следственного комитета в Ереване. Он заявил, что правоохранители могли провести задержание без лишнего шума, но сознательно выбрали публичную демонстрацию подобного.
Обострение отношений между государством и церковью произошло после того, как премьер-министр Никол Пашинян опубликовал оскорбительные высказывания в адрес Армянской апостольской церкви и предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предоставив государству решающую роль в этом процессе. Суд в Ереване арестовал архиепископа Аджапахяна на два месяца.
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