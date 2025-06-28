«Счастливцево»: в Херсонской области открыли уникальный поселок для творческой реализации молодежи

В России в День молодежи 28 июня открыли шести новых молодежных центров. Об этом URA.RU сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи. Центры начнут работу в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Республике и в Херсонской области, где появится творческий поселок «Счастливцево». Официальный старт новым объектам лично дал президент России Владимир Путин в режиме ВКС.
«В честь праздника молодости в формате видеоконференцсвязи открыто шесть новых молодежных центров в регионах России для работы с разными категориями молодежи, в том числе с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, участниками Движения Первых, бойцами студенческих отрядов, а также молодежью, нуждающейся в психологической помощи», — рассказали журналистам в агентстве. Также в настоящий момент Владимир Путин по видеосвязи лично принимает участие в открытии Арт-резиденции «Таврида» в Херсонской области.
«Уверен, эти центры станут точками притяжения для множества молодых ребят — школьников, подростков и студентов», — подчеркнул Путин. Он уверен, что новые центры позволят молодым россиянам сделать шаг навстречу своей мечте.
Также 28 июня начнет работу творческий поселок «Счастливцево» в Херсонской области. Этот объект станет культурным центром для молодых творцов со всей страны и поможет интегрировать молодежь Новороссии и Донбасса в общероссийское пространство. В рамках Дня молодежи отдельные мероприятия пройдут в Омске и Перми — городах, получивших статус «Молодежных столиц России» по итогам конкурса «Время молодых». Там, а также в других регионах страны пройдут фестивали и массовые мероприятия.
Особое внимание в ходе празднования будет уделено Всероссийскому конкурсу программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». С 2022 года регионы получают федеральные субсидии на поддержку молодежной инфраструктуры — ежегодно в общей сложности выделяется 5 млрд рублей на обновление объектов и развитие программ для молодежи. По данным агентства, за три года Фестивали Дня молодежи прошли в 41 регионе и собрали свыше 5 млн посетителей.
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