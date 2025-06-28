Раскрыт план Рокфеллеров по Украине

«Царьград»: саммит НАТО в Гааге афишировал план Рокфеллеров по окончанию СВО
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Журналисты, финансируемые за счет фонда Рокфеллеров, раскрыли план по завершению СВО
Журналисты, финансируемые за счет фонда Рокфеллеров, раскрыли план по завершению СВО Фото:

США и их союзники обсуждали на саммите НАТО неформальный мирный план по Украине, предусматривающий прекращение огня по текущей линии фронта и приостановку западных санкций против России. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft, финансируемое фондом Рокфеллера — богатейшей американской династии. На это обратили внимание российские журналисты. 

«Американское издание Responsible Statecraft (финансируемое, в том числе, фондом Рокфеллера) сообщает о предполагаемых 17 пунктах мирного плана, которые США могли обсуждать на саммите НАТО. Согласно источнику, США продолжили поддержку Киеву, если Россия отклонит условия. Если же их отвергнет Украина — американская помощь будет прекращена», — передает телеканал «Царьград», по итогам анализа недавнего заседания НАТО в Гааге. 

Согласно предложенному плану, линия разграничения должна соответствовать нынешней линии фронта, с возможностью ограниченного обмена территориями. Статус спорных районов будет определяться в будущем на переговорах с участием ООН и учетом мнения местных жителей. Что касается западных антироссийских санкций — они должны быть приостановлены, следует из плана Рокфеллеров. 

Проект также предполагает, что Украина закрепит гарантии прав русского языка и культуры в конституции, восстановит нейтральный статус и откажется от членства в НАТО. В свою очередь, Альянс обязуется не расширяться на восток, США прекращают поставки вооружений Киеву, а ввод войск стран НАТО на территорию Украины исключается.

Рокфеллеры — американская семья промышленников, политиков и банкиров, одна из самых богатых семей в мире. Рокфеллеровский фонд представляет собой международную частную благотворительную организацию, основанную в 1913 году в США Джоном Д. Рокфеллером, его сыном Джоном Д. Рокфеллером-младшим, а также советником Фредериком Т. Гейтсом. Главный офис фонда находится в Нью-Йорке. По данным на 2022 год, фонд реализует благотворительные проекты и программы более чем в двадцати странах мира.

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США и их союзники обсуждали на саммите НАТО неформальный мирный план по Украине, предусматривающий прекращение огня по текущей линии фронта и приостановку западных санкций против России. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft, финансируемое фондом Рокфеллера — богатейшей американской династии. На это обратили внимание российские журналисты.  «Американское издание Responsible Statecraft (финансируемое, в том числе, фондом Рокфеллера) сообщает о предполагаемых 17 пунктах мирного плана, которые США могли обсуждать на саммите НАТО. Согласно источнику, США продолжили поддержку Киеву, если Россия отклонит условия. Если же их отвергнет Украина — американская помощь будет прекращена», — передает телеканал «Царьград», по итогам анализа недавнего заседания НАТО в Гааге.  Согласно предложенному плану, линия разграничения должна соответствовать нынешней линии фронта, с возможностью ограниченного обмена территориями. Статус спорных районов будет определяться в будущем на переговорах с участием ООН и учетом мнения местных жителей. Что касается западных антироссийских санкций — они должны быть приостановлены, следует из плана Рокфеллеров.  Проект также предполагает, что Украина закрепит гарантии прав русского языка и культуры в конституции, восстановит нейтральный статус и откажется от членства в НАТО. В свою очередь, Альянс обязуется не расширяться на восток, США прекращают поставки вооружений Киеву, а ввод войск стран НАТО на территорию Украины исключается. Рокфеллеры — американская семья промышленников, политиков и банкиров, одна из самых богатых семей в мире. Рокфеллеровский фонд представляет собой международную частную благотворительную организацию, основанную в 1913 году в США Джоном Д. Рокфеллером, его сыном Джоном Д. Рокфеллером-младшим, а также советником Фредериком Т. Гейтсом. Главный офис фонда находится в Нью-Йорке. По данным на 2022 год, фонд реализует благотворительные проекты и программы более чем в двадцати странах мира.
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