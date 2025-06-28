В Госдуме отреагировали на слова Путина о низких зарплатах в студотрядах

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Кроме зарплаты работников студотрядов обеспечивают питанием, проживанием и рабочей одеждой
Кроме зарплаты работников студотрядов обеспечивают питанием, проживанием и рабочей одеждой Фото:

В Госдуме отреагировали на слова Путина о низких зарплатах в Российских студенческих отрядов (РСО). По словам председателя наблюдательного совета, первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселева, рекордная зарплата в РСО составила 800 тысяч рублей за лето.

Киселев пояснил, что уровень дохода студентов зависит от направления деятельности, объектов и объемов выполняемых работ. «Есть и абсолютные рекорды: например, в 2023 году девушка в составе путинного отряда на дальневосточном заводе по переработке рыбы заработала 800 тысяч рублей за лето», — сообщил Михаил Киселев на церемонии открытия молодежных центров в российских регионах с участием Владимира Путина.

В ходе мероприятия командир студенческого отряда из Архангельской области рассказала президенту, что ее месячная зарплата составляла 60-70 тысяч рублей. Путин прокомментировал, что считает такой уровень дохода недостаточным и напомнил, что сам когда-то зарабатывал больше во время работы в студотряде.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями студенческих отрядов отметил, что уровень зарплат студентов остается низким и требует повышения, сравнив современные выплаты с заработками своего времени. Он подчеркнул, что нынешние ставки не соответствуют уровню жизни и ожиданиям молодежи.

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В Госдуме отреагировали на слова Путина о низких зарплатах в Российских студенческих отрядов (РСО). По словам председателя наблюдательного совета, первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселева, рекордная зарплата в РСО составила 800 тысяч рублей за лето. Киселев пояснил, что уровень дохода студентов зависит от направления деятельности, объектов и объемов выполняемых работ. «Есть и абсолютные рекорды: например, в 2023 году девушка в составе путинного отряда на дальневосточном заводе по переработке рыбы заработала 800 тысяч рублей за лето», — сообщил Михаил Киселев на церемонии открытия молодежных центров в российских регионах с участием Владимира Путина. В ходе мероприятия командир студенческого отряда из Архангельской области рассказала президенту, что ее месячная зарплата составляла 60-70 тысяч рублей. Путин прокомментировал, что считает такой уровень дохода недостаточным и напомнил, что сам когда-то зарабатывал больше во время работы в студотряде. Ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями студенческих отрядов отметил, что уровень зарплат студентов остается низким и требует повышения, сравнив современные выплаты с заработками своего времени. Он подчеркнул, что нынешние ставки не соответствуют уровню жизни и ожиданиям молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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