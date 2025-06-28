В Госдуме отреагировали на слова Путина о низких зарплатах в студотрядах

В Госдуме отреагировали на слова Путина о низких зарплатах в Российских студенческих отрядов (РСО). По словам председателя наблюдательного совета, первого зампреда комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселева, рекордная зарплата в РСО составила 800 тысяч рублей за лето.
Киселев пояснил, что уровень дохода студентов зависит от направления деятельности, объектов и объемов выполняемых работ. «Есть и абсолютные рекорды: например, в 2023 году девушка в составе путинного отряда на дальневосточном заводе по переработке рыбы заработала 800 тысяч рублей за лето», — сообщил Михаил Киселев на церемонии открытия молодежных центров в российских регионах с участием Владимира Путина.
В ходе мероприятия командир студенческого отряда из Архангельской области рассказала президенту, что ее месячная зарплата составляла 60-70 тысяч рублей. Путин прокомментировал, что считает такой уровень дохода недостаточным и напомнил, что сам когда-то зарабатывал больше во время работы в студотряде.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с представителями студенческих отрядов отметил, что уровень зарплат студентов остается низким и требует повышения, сравнив современные выплаты с заработками своего времени. Он подчеркнул, что нынешние ставки не соответствуют уровню жизни и ожиданиям молодежи.
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