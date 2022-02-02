Курганским учителям объяснили, как оплатят работу на удаленке

Омбудсмен Борис Шалютин ответил на обращения учителей по удаленке и карантину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дистанционная (удаленная) работа и карантин не являются основанием простоя (ст.157 ТК), а признаются рабочим временем. Разъяснения по вопросам работы в условиях дистанционки и карантина дал уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин.

«Дистанционная (удаленная) работа регулируется в рамках ст. 312.1 — 312.9 ТК РФ. В периоды карантина педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное время», — говорится в посте на странице курганского омбудсмена Бориса Шалютина в соцсети «ВКонтакте».

Шалютин приводит выдержки из статей Трудового кодекса и приказа Минобрнауки о дистанционной удаленной работе и карантине. Он отмечает, что дистанционная (удаленная) работа, как условие изменения трудового договора (ст.57 ТК), требует дополнительного соглашения к трудовому договору, карантин — дополнительного соглашения не требует. При этом карантин не является основанием для простоя.

Ранее URA.RU писало, что школы Курганской области, где учатся более 200 человек, с 4 февраля перейдут на дистанционный формат обучения. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам