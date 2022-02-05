Власти ЯНАО определились с местами, где построят «Макдоналдс»

В муниципалитетах назвали местоположение будущих точек общепита Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска (ЯНАО) провели переговоры с сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и определились с местами, где будут находиться точки общепита в городах. Об этом URA.RU сообщили источники в мэриях муниципалитетов.

«В Новом Уренгое „Макдональдс“ откроется осенью 2022 года. Сейчас провели переговоры с сетью и договорились, что весной они приступят к строительству. Ресторан будет находиться в южной части города», — сообщил агентству инсайдер в администрации.

Как и в Новом Уренгое, в Салехарде представители ресторана решили строить отдельное здание. «„Макдоналдс“ будет строить свое модульное здание. Уже место определили и даже обсудили какие деревья будут высажены после стройки. Предположительно, кафе будет находиться рядом с Ямальским многопрофильным колледжем», — добавил источник в мэрии Салехарда. В пресс-службе администрации агентству уточнили, что вопрос местоположения еще находится в стадии рассмотрения.

Мэр Ноябрьска Алексей Романов в одном из своих эфиров в Instagram заявил, что в городе уже определили и подготовили участок под строительство «Макдональдса». «Это восьмой микрорайон, рядом с детской школой искусств», — сообщил глава в своем аккаунте.

Ранее URA.RU сообщало, что первый заместитель главы ЯНАО Александр Калинин рассказал об открытии «Макдоналдса» в 2022 году. Это первые точки сети ресторана в регионе.

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