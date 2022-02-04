04 февраля 2022

Курганцы поженились в возрасте 72 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, бабушка, дедушка, пожилая пара, пенсия, пожилые люди, пенсионеры, за руки
Пенсионеры из Кетовского района вступили в брак в 2021 году (архивное фото) Фото:

В Кетовском районе Курганской области 72-летние мужчина и женщина в 2021 году вступили брак. Об этом сообщили представители районной администрации.

«Подводим итоги за 2021 год на территории Кетовского района. <…> Самыми юными вступающими в брак была пара, где жениху 16 лет, а невесте 18 лет, самая возрастная пара — где жениху 72 года, невесте 72 года», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Всего в районе за год было заключено 274 брака. 251 пара в районе захотела развестись. Сотрудники администрации добавили, что в 2021 году в районе родилось 122 мальчика и 123 девочки.

Ранее стало известно, что в 2021 году Кетовский район стал единственным муниципалитетом в Курганской области, где выросла численность населения. Во всех остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане, население сократилось.

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В Кетовском районе Курганской области 72-летние мужчина и женщина в 2021 году вступили брак. Об этом сообщили представители районной администрации. «Подводим итоги за 2021 год на территории Кетовского района. <…> Самыми юными вступающими в брак была пара, где жениху 16 лет, а невесте 18 лет, самая возрастная пара — где жениху 72 года, невесте 72 года», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте». Всего в районе за год было заключено 274 брака. 251 пара в районе захотела развестись. Сотрудники администрации добавили, что в 2021 году в районе родилось 122 мальчика и 123 девочки. Ранее стало известно, что в 2021 году Кетовский район стал единственным муниципалитетом в Курганской области, где выросла численность населения. Во всех остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане, население сократилось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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