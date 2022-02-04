Курганцы поженились в возрасте 72 лет

Пенсионеры из Кетовского района вступили в брак в 2021 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе Курганской области 72-летние мужчина и женщина в 2021 году вступили брак. Об этом сообщили представители районной администрации.

«Подводим итоги за 2021 год на территории Кетовского района. <…> Самыми юными вступающими в брак была пара, где жениху 16 лет, а невесте 18 лет, самая возрастная пара — где жениху 72 года, невесте 72 года», — указано в сообщении, размещенном в группе районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Всего в районе за год было заключено 274 брака. 251 пара в районе захотела развестись. Сотрудники администрации добавили, что в 2021 году в районе родилось 122 мальчика и 123 девочки.

Ранее стало известно, что в 2021 году Кетовский район стал единственным муниципалитетом в Курганской области, где выросла численность населения. Во всех остальных муниципалитетах, в том числе в Кургане, население сократилось.