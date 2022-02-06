Тоболяков возмутила цена на местную сметану в почти 100 рублей за упаковку (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Цена на сметану производства «Тобольского городского молочного завода», стоимость которой выросла до почти 100 рублей за 400 грамм, возмутила жителей Тобольска (Тюменская область). Свое мнение горожане высказали в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «Вконтакте».

«Сметанка тобольская уже почти сотку стоит, жесть», «Молзавод обнаглел, привозная продукция дешевле и вкуснее!», «Это просто на премии работники собирают», «Пусть кушают сами», — такие мнения высказывают тоболяки, обсуждая рост цен на местную продукцию в городском паблике социальной сети «ВКонтакте».

Поводом для недовольства стало фото упаковки со сметаной, производства «Тобольского гормолзавода»: в одном из крупных гипермаркетов цена за 400 грамм продукта составила 97 рублей 99 копеек. Ситуацию URA.RU прокомментировали на предприятии.

«Цены мы подняли еще в декабре. Однако в крупных сетях это отразилось только в январе. Повышение стоимости связано с увеличением расходов. Выросла цена на сырье: фермеры стали больше тратить на корма, остальное содержание коров. Кроме того, выросли цены на маркировку, упаковку, топливо. Это также повлияло на стоимость продукта», — рассказал агентству один из сотрудников завода, пожелавший не называть своего имени и должности.

По его словам, из-за роста цен предприятие стало испытывать проблемы с поставками в крупные гипермаркеты: объемы закупок стали меньше. При этом спрос на продукцию в магазинах формата «У дома» не изменился. Что до будущего увеличения стоимости, то и такой вариант на заводе не исключили. Все будет зависеть от темпов инфляции.

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