Цена на сметану производства «Тобольского городского молочного завода», стоимость которой выросла до почти 100 рублей за 400 грамм, возмутила жителей Тобольска (Тюменская область). Свое мнение горожане высказали в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «Вконтакте».
«Сметанка тобольская уже почти сотку стоит, жесть», «Молзавод обнаглел, привозная продукция дешевле и вкуснее!», «Это просто на премии работники собирают», «Пусть кушают сами», — такие мнения высказывают тоболяки, обсуждая рост цен на местную продукцию в городском паблике социальной сети «ВКонтакте».
Поводом для недовольства стало фото упаковки со сметаной, производства «Тобольского гормолзавода»: в одном из крупных гипермаркетов цена за 400 грамм продукта составила 97 рублей 99 копеек. Ситуацию URA.RU прокомментировали на предприятии.
«Цены мы подняли еще в декабре. Однако в крупных сетях это отразилось только в январе. Повышение стоимости связано с увеличением расходов. Выросла цена на сырье: фермеры стали больше тратить на корма, остальное содержание коров. Кроме того, выросли цены на маркировку, упаковку, топливо. Это также повлияло на стоимость продукта», — рассказал агентству один из сотрудников завода, пожелавший не называть своего имени и должности.
По его словам, из-за роста цен предприятие стало испытывать проблемы с поставками в крупные гипермаркеты: объемы закупок стали меньше. При этом спрос на продукцию в магазинах формата «У дома» не изменился. Что до будущего увеличения стоимости, то и такой вариант на заводе не исключили. Все будет зависеть от темпов инфляции.
Цена на сметану производства «Тобольского городского молочного завода», стоимость которой выросла до почти 100 рублей за 400 грамм, возмутила жителей Тобольска (Тюменская область). Свое мнение горожане высказали в паблике «Типичный Тобольск» в социальной сети «Вконтакте». «Сметанка тобольская уже почти сотку стоит, жесть», «Молзавод обнаглел, привозная продукция дешевле и вкуснее!», «Это просто на премии работники собирают», «Пусть кушают сами», — такие мнения высказывают тоболяки, обсуждая рост цен на местную продукцию в городском паблике социальной сети «ВКонтакте». Поводом для недовольства стало фото упаковки со сметаной, производства «Тобольского гормолзавода»: в одном из крупных гипермаркетов цена за 400 грамм продукта составила 97 рублей 99 копеек. Ситуацию URA.RU прокомментировали на предприятии. «Цены мы подняли еще в декабре. Однако в крупных сетях это отразилось только в январе. Повышение стоимости связано с увеличением расходов. Выросла цена на сырье: фермеры стали больше тратить на корма, остальное содержание коров. Кроме того, выросли цены на маркировку, упаковку, топливо. Это также повлияло на стоимость продукта», — рассказал агентству один из сотрудников завода, пожелавший не называть своего имени и должности. По его словам, из-за роста цен предприятие стало испытывать проблемы с поставками в крупные гипермаркеты: объемы закупок стали меньше. При этом спрос на продукцию в магазинах формата «У дома» не изменился. Что до будущего увеличения стоимости, то и такой вариант на заводе не исключили. Все будет зависеть от темпов инфляции.