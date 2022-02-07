Тюменские нефтяники придумали схему по торговле госконтрактами

Бывшие сотрудники нефтяной компании обвиняются в получении взяток через посредника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший заместитель главного инженера одного из тюменских нефтяных предприятий и заместитель директора этой же компании пойдут под суд за торговлю госконтрактами. Об этом сообщает региональное управление СК по Тюменской области. Уголовные дела также заведены на других участников преступной схемы: посредника и трех взяткодателей.

«По версии следствия, с 2019 по 2021 годы обвиняемые, работая в коммерческой организации, контрольный пакет акций которой принадлежит Российской Федерации, разработали преступную схему получения взяток от субъектов предпринимательской деятельности. За незаконное денежное вознаграждение в размере от 5-10% от суммы договора они предоставили трем предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ. А после заключения контрактов оказывали содействие в приемке и согласовании выполненных работ с фактически частичным ее выполнением», — сообщает региональный СК.

Там уточнили, что при этом работы оплачивались заказчиком в полном объеме. Общая сумма взяток, полученных должностными лицами нефтяной компании составила свыше 3 млн рублей. Посредник за свои услуги оставлял себе комиссию в размере 20-25% от суммы заключенного контракта. Таким образом, сумма взяток, полученных им, составила около 14 млн рублей. Всего в рамках расследования уголовного дела следователями СК был наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов на общую сумму около 40 млн рублей.

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