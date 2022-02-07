07 февраля 2022
06 февраля 2022

Тюменские нефтяники придумали схему по торговле госконтрактами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебный процесс по делу экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова. Свердловская область, Каменск-Уральский, оглашение приговора, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Бывшие сотрудники нефтяной компании обвиняются в получении взяток через посредника Фото:

Бывший заместитель главного инженера одного из тюменских нефтяных предприятий и заместитель директора этой же компании пойдут под суд за торговлю госконтрактами. Об этом сообщает региональное управление СК по Тюменской области. Уголовные дела также заведены на других участников преступной схемы: посредника и трех взяткодателей.

«По версии следствия, с 2019 по 2021 годы обвиняемые, работая в коммерческой организации, контрольный пакет акций которой принадлежит Российской Федерации, разработали преступную схему получения взяток от субъектов предпринимательской деятельности. За незаконное денежное вознаграждение в размере от 5-10% от суммы договора они предоставили трем предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ. А после заключения контрактов оказывали содействие в приемке и согласовании выполненных работ с фактически частичным ее выполнением», — сообщает региональный СК.

Там уточнили, что при этом работы оплачивались заказчиком в полном объеме. Общая сумма взяток, полученных должностными лицами нефтяной компании составила свыше 3 млн рублей. Посредник за свои услуги оставлял себе комиссию в размере 20-25% от суммы заключенного контракта. Таким образом, сумма взяток, полученных им, составила около 14 млн рублей. Всего в рамках расследования уголовного дела следователями СК был наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов на общую сумму около 40 млн рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший заместитель главного инженера одного из тюменских нефтяных предприятий и заместитель директора этой же компании пойдут под суд за торговлю госконтрактами. Об этом сообщает региональное управление СК по Тюменской области. Уголовные дела также заведены на других участников преступной схемы: посредника и трех взяткодателей. «По версии следствия, с 2019 по 2021 годы обвиняемые, работая в коммерческой организации, контрольный пакет акций которой принадлежит Российской Федерации, разработали преступную схему получения взяток от субъектов предпринимательской деятельности. За незаконное денежное вознаграждение в размере от 5-10% от суммы договора они предоставили трем предпринимателям информацию о проводимых тендерах в области изыскательских работ. А после заключения контрактов оказывали содействие в приемке и согласовании выполненных работ с фактически частичным ее выполнением», — сообщает региональный СК. Там уточнили, что при этом работы оплачивались заказчиком в полном объеме. Общая сумма взяток, полученных должностными лицами нефтяной компании составила свыше 3 млн рублей. Посредник за свои услуги оставлял себе комиссию в размере 20-25% от суммы заключенного контракта. Таким образом, сумма взяток, полученных им, составила около 14 млн рублей. Всего в рамках расследования уголовного дела следователями СК был наложен арест на имущество и денежные средства фигурантов на общую сумму около 40 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...