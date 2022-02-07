07 февраля 2022

Дочка «Газпрома» в ЯНАО раскошелится на научный рост сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Научно-технический совет корпорации
Заявку на участие в конкурсе можно будет подать до 1 марта Фото:

Компания «Газпром добыча Ямбург» в ЯНАО готова оплатить своим сотрудникам обучение в аспирантуре и докторантуре. Для получения этой льготы работник должен проработать не меньше года в организации. Об этом сообщается в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте».

«Объявлен конкурс на соискание грантов #газпромдобычаямбург для обучения работников компании в аспирантуре и докторантуре. В нем могут принять участие работники предприятия со стажем работы не менее года в возрасте до 35 лет или в возрасте до 50 лет. Будущий научный труд должен быть посвящен одной из актуальных проблем производственного или организационного развития нашей компании и ПАО „Газпром“», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конкурсная комиссия отберет тех, кто получит гранты. Заявку можно будет подать до 1 марта.

Ранее сообщалось, что дочернее предприятие «Газпрома» активно ищет сотрудников на вахту. Набор объявили по семи направлениям.

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Компания «Газпром добыча Ямбург» в ЯНАО готова оплатить своим сотрудникам обучение в аспирантуре и докторантуре. Для получения этой льготы работник должен проработать не меньше года в организации. Об этом сообщается в официальной группе компании в социальной сети «ВКонтакте». «Объявлен конкурс на соискание грантов #газпромдобычаямбург для обучения работников компании в аспирантуре и докторантуре. В нем могут принять участие работники предприятия со стажем работы не менее года в возрасте до 35 лет или в возрасте до 50 лет. Будущий научный труд должен быть посвящен одной из актуальных проблем производственного или организационного развития нашей компании и ПАО „Газпром“», — говорится в сообщении. Отмечается, что конкурсная комиссия отберет тех, кто получит гранты. Заявку можно будет подать до 1 марта. Ранее сообщалось, что дочернее предприятие «Газпрома» активно ищет сотрудников на вахту. Набор объявили по семи направлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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