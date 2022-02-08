Курганские школьники будут учиться в детсадах и библиотеках

Школьники из Куртамыша будут учиться в других местах из-за капремонта образовательного учреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Куртамыше (Курганская область) учеников школы №1 во время ее капремонта разместят, в том числе, в детсаду и читальных залах библиотек. Об этом в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Куртамышского муниципального округа Андрей Гвоздев.

«В случае капитального ремонта средней школы № 1 обучающиеся будут размещены в начальной школе (улица Матросова, 22), средней школе №2, детском саду №9 (здание по улице Труда, 69а), ДДЮ [дом детства и юношества] и читальных залах библиотек. Конкретную информацию о том, где какие классы будут заниматься, сообщат классные руководители ближе к переезду», — объяснил Гвоздев.

По словам главы округа, учитывалось, в каких классах обучаются дети и где живут, чтобы им было удобнее добираться. Гвоздев отметил, что торги еще не начались, поэтому есть вероятность, что этот учебный год дети закончат на старом месте.

Ранее в Кургане на капитальный ремонт закрывали школу №11. На это время детей распредели по другим учебным учреждениям. Из-за проблем с подрядчиками школу удалось открыть только через полтора года.