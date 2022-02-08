В Кургане умер бывший чиновник

09 февраля 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

О смерти Виктора Рубцова сообщили в региональном департаменте АПК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший сотрудник департамента АПК Курганской области Виктор Рубцов умер на 85-м году жизни. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента агропромышленного комплекса. «Департамент АПК Курганской области с прискорбием сообщает о том, что из жизни ушел Рубцов Виктор Васильевич. За годы работы Виктор Васильевич проявил себя как высокопрофессиональный и компетентный руководитель. Департамент разделяет боль утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Васильевича», — говорится в сообщении. Рубцов родился в Новосибирске в 1937 году. Позже его семья переехала в рабочий поселок Бреды Челябинской области, где он окончил школу и Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. По окончании института работал в Читинской области, а в 1962 году переехал в Курганскую область. В Зауралье Рубцов работал на руководящих должностях в организациях, связанных с АПК, в том числе с 1979 по 2001 годы — в департаменте сельского хозяйства. В этом ведомстве он занимал должности первого заместителя председателя по вопросам капитального строительства, а позже — начальника отдела инвестиций и социального развития сельской местности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший сотрудник департамента АПК Курганской области Виктор Рубцов умер на 85-м году жизни. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента агропромышленного комплекса. «Департамент АПК Курганской области с прискорбием сообщает о том, что из жизни ушел Рубцов Виктор Васильевич. За годы работы Виктор Васильевич проявил себя как высокопрофессиональный и компетентный руководитель. Департамент разделяет боль утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Васильевича», — говорится в сообщении. Рубцов родился в Новосибирске в 1937 году. Позже его семья переехала в рабочий поселок Бреды Челябинской области, где он окончил школу и Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. По окончании института работал в Читинской области, а в 1962 году переехал в Курганскую область. В Зауралье Рубцов работал на руководящих должностях в организациях, связанных с АПК, в том числе с 1979 по 2001 годы — в департаменте сельского хозяйства. В этом ведомстве он занимал должности первого заместителя председателя по вопросам капитального строительства, а позже — начальника отдела инвестиций и социального развития сельской местности.