08 февраля 2022
07 февраля 2022

В Кургане умер бывший чиновник

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Возложение цветов к мемориалу Вечного Огня в день памяти и скорби, в день начала ВОВ. Курган, гвоздики, возлоение цветов, день памяти, цветы
О смерти Виктора Рубцова сообщили в региональном департаменте АПК Фото:

Бывший сотрудник департамента АПК Курганской области Виктор Рубцов умер на 85-м году жизни. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента агропромышленного комплекса.

«Департамент АПК Курганской области с прискорбием сообщает о том, что из жизни ушел Рубцов Виктор Васильевич. За годы работы Виктор Васильевич проявил себя как высокопрофессиональный и компетентный руководитель. Департамент разделяет боль утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Васильевича», — говорится в сообщении.

Рубцов родился в Новосибирске в 1937 году. Позже его семья переехала в рабочий поселок Бреды Челябинской области, где он окончил школу и Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. По окончании института работал в Читинской области, а в 1962 году переехал в Курганскую область. В Зауралье Рубцов работал на руководящих должностях в организациях, связанных с АПК, в том числе с 1979 по 2001 годы — в департаменте сельского хозяйства. В этом ведомстве он занимал должности первого заместителя председателя по вопросам капитального строительства, а позже — начальника отдела инвестиций и социального развития сельской местности.

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Бывший сотрудник департамента АПК Курганской области Виктор Рубцов умер на 85-м году жизни. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента агропромышленного комплекса. «Департамент АПК Курганской области с прискорбием сообщает о том, что из жизни ушел Рубцов Виктор Васильевич. За годы работы Виктор Васильевич проявил себя как высокопрофессиональный и компетентный руководитель. Департамент разделяет боль утраты и выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Васильевича», — говорится в сообщении. Рубцов родился в Новосибирске в 1937 году. Позже его семья переехала в рабочий поселок Бреды Челябинской области, где он окончил школу и Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. По окончании института работал в Читинской области, а в 1962 году переехал в Курганскую область. В Зауралье Рубцов работал на руководящих должностях в организациях, связанных с АПК, в том числе с 1979 по 2001 годы — в департаменте сельского хозяйства. В этом ведомстве он занимал должности первого заместителя председателя по вопросам капитального строительства, а позже — начальника отдела инвестиций и социального развития сельской местности.
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