09 февраля 2022
08 февраля 2022

В Тюменской облдуме изменился состав ключевой структуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Облдума-отчет губернатора за 2013 год. Тюмень., салмин алексей
Алексей Салмин вошел в состав бюджетного комитета Тюменской облдумы Фото:

Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин вошел в состав бюджетного комитета регионального парламента. Такое решение было принято 10 февраля на заседании облдумы, которое транслируется онлайн. Также из состава структуры был выведен Валерий Голодюк

«Исключить из состава комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Голодюка Валерия Ивановича. Ввести в состав комитета Салмина Алексея Павловича», — говорится в решении парламента. Изменения внесены в соответствии с заявлениями депутатов. Решение было принято единогласно.

Ранее агентство писало, что Салмин по собственному желанию покинул думский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Вместо него в состав структуры вошли депутаты Игорь Нак и Ольга Швецова.

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Депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин вошел в состав бюджетного комитета регионального парламента. Такое решение было принято 10 февраля на заседании облдумы, которое транслируется онлайн. Также из состава структуры был выведен Валерий Голодюк «Исключить из состава комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Голодюка Валерия Ивановича. Ввести в состав комитета Салмина Алексея Павловича», — говорится в решении парламента. Изменения внесены в соответствии с заявлениями депутатов. Решение было принято единогласно. Ранее агентство писало, что Салмин по собственному желанию покинул думский комитет по государственному строительству и местному самоуправлению. Вместо него в состав структуры вошли депутаты Игорь Нак и Ольга Швецова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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