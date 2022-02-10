10 февраля 2022
09 февраля 2022

Глава Росгвардии повысил тюменского спортсмена в звании

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча олимпийских медалистов Дениса Спицова и Александра Большунова в аэропорту. Тюмень, спицов денис
Денис Спицов получил звание капитана Фото:

Призер Олимпийских игр, лыжник Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, был повышен до звания капитана приказом главы Росгвардии Виктора Золотова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Директор Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил воинское звание „капитан“ олимпийцу Денису Спицову, серебряному призеру Олимпиады в Пекине. Во внимание были приняты достигнутые военнослужащим войск нацгвардии высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта», — рассказали URA.RU в пресс-службе Росгвардии.

Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, не только спортсмен, но еще и инструктор по спорту высшей квалификации команды при управлении Приволжского округа войск нацгвардии. Повышение в звании до капитана получил и его коллега — обладатель золотой медали Олимпиады в Пекине Александр Большунов, ранее также представлявший на соревнованиях Тюменскую область. Он служит в управлении Уральского округа.

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Призер Олимпийских игр, лыжник Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, был повышен до звания капитана приказом главы Росгвардии Виктора Золотова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Директор Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил воинское звание „капитан“ олимпийцу Денису Спицову, серебряному призеру Олимпиады в Пекине. Во внимание были приняты достигнутые военнослужащим войск нацгвардии высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта», — рассказали URA.RU в пресс-службе Росгвардии. Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, не только спортсмен, но еще и инструктор по спорту высшей квалификации команды при управлении Приволжского округа войск нацгвардии. Повышение в звании до капитана получил и его коллега — обладатель золотой медали Олимпиады в Пекине Александр Большунов, ранее также представлявший на соревнованиях Тюменскую область. Он служит в управлении Уральского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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