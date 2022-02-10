Глава Росгвардии повысил тюменского спортсмена в звании

11 февраля 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Денис Спицов получил звание капитана Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Призер Олимпийских игр, лыжник Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, был повышен до звания капитана приказом главы Росгвардии Виктора Золотова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Директор Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил воинское звание „капитан“ олимпийцу Денису Спицову, серебряному призеру Олимпиады в Пекине. Во внимание были приняты достигнутые военнослужащим войск нацгвардии высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта», — рассказали URA.RU в пресс-службе Росгвардии. Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, не только спортсмен, но еще и инструктор по спорту высшей квалификации команды при управлении Приволжского округа войск нацгвардии. Повышение в звании до капитана получил и его коллега — обладатель золотой медали Олимпиады в Пекине Александр Большунов, ранее также представлявший на соревнованиях Тюменскую область. Он служит в управлении Уральского округа. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Призер Олимпийских игр, лыжник Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, был повышен до звания капитана приказом главы Росгвардии Виктора Золотова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Директор Росгвардии Виктор Золотов досрочно присвоил воинское звание „капитан“ олимпийцу Денису Спицову, серебряному призеру Олимпиады в Пекине. Во внимание были приняты достигнутые военнослужащим войск нацгвардии высокие спортивные показатели, позволившие обеспечить России мировое лидерство в лыжном виде спорта», — рассказали URA.RU в пресс-службе Росгвардии. Денис Спицов, выступающий за Тюменскую область, не только спортсмен, но еще и инструктор по спорту высшей квалификации команды при управлении Приволжского округа войск нацгвардии. Повышение в звании до капитана получил и его коллега — обладатель золотой медали Олимпиады в Пекине Александр Большунов, ранее также представлявший на соревнованиях Тюменскую область. Он служит в управлении Уральского округа.