Соратники Жириновского рассказали о его состоянии в больнице

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Владимир Жириновский во время празднования своего 75-летнего юбилея. Москва, жириновский владимир
Врачи оказывают Жириновскому всю необходимую помощь Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное, в больнице ему оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов.

«Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом он продолжает руководить партией ЛДПР. Мы рассчитываем, что скоро он выступит перед вами и ответит на все имеющиеся вопросы», — передает заявление Леонова официальный telegram-канал ЛДПР. По словам парламентария, фракция работает в штатном режиме.

9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. В пресс-службе фракции рассказали, что Жириновский идет на поправку.

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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное, в больнице ему оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов. «Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом он продолжает руководить партией ЛДПР. Мы рассчитываем, что скоро он выступит перед вами и ответит на все имеющиеся вопросы», — передает заявление Леонова официальный telegram-канал ЛДПР. По словам парламентария, фракция работает в штатном режиме. 9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. В пресс-службе фракции рассказали, что Жириновский идет на поправку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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