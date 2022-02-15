Соратники Жириновского рассказали о его состоянии в больнице

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное, в больнице ему оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов.
«Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом он продолжает руководить партией ЛДПР. Мы рассчитываем, что скоро он выступит перед вами и ответит на все имеющиеся вопросы», — передает заявление Леонова официальный telegram-канал ЛДПР. По словам парламентария, фракция работает в штатном режиме.
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное, в больнице ему оказывается вся необходимая помощь. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Леонов. «Состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского стабильное. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом он продолжает руководить партией ЛДПР. Мы рассчитываем, что скоро он выступит перед вами и ответит на все имеющиеся вопросы», — передает заявление Леонова официальный telegram-канал ЛДПР. По словам парламентария, фракция работает в штатном режиме. 9 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы. Источник URA.RU сообщил, что политик перестал узнавать своих близких. В Минздраве РФ сообщили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное. В пресс-службе фракции рассказали, что Жириновский идет на поправку.