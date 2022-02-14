Школу-интернат в ЯНАО сделали изолятором для детей с COVID

15 февраля 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Тазовская школа-интернат стала изолятором для детей с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Тазовской школе-интернате был развернут изолятор для учеников, больных короновирусом. Как сообщается на странице Тазовской ЦРБ в социальной сети «ВКонтакте», COVID заболело 12 детей. «При тесном взаимодействии Тазовской ЦРБ с системой образования Тазовского района на площадях седьмого корпуса интерната развернут изолятор. На сегодняшний день в нем находятся 12 детей интерната с диагнозом COVID-19. Болезнь у всех детей протекает в легкой форме. Врач-педиатр каждые три дня осматривает пациентов, медсестра находится с больными ежедневно», — говорится в сообщении. Как добавляют врачи, половина заболевших уже готовится к выписке. Помимо этого, количество заболевших короновирусной инфекцией с 7 по 12 февраля в Тазовском районе дошло до 353 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Салинской ЦРБ (Пуровский район ЯНАО) приостанавливают оказание плановой терапевтической медицинской помощи. Сделано это из-за увеличения числа больных COVID. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тазовской школе-интернате был развернут изолятор для учеников, больных короновирусом. Как сообщается на странице Тазовской ЦРБ в социальной сети «ВКонтакте», COVID заболело 12 детей. «При тесном взаимодействии Тазовской ЦРБ с системой образования Тазовского района на площадях седьмого корпуса интерната развернут изолятор. На сегодняшний день в нем находятся 12 детей интерната с диагнозом COVID-19. Болезнь у всех детей протекает в легкой форме. Врач-педиатр каждые три дня осматривает пациентов, медсестра находится с больными ежедневно», — говорится в сообщении. Как добавляют врачи, половина заболевших уже готовится к выписке. Помимо этого, количество заболевших короновирусной инфекцией с 7 по 12 февраля в Тазовском районе дошло до 353 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Салинской ЦРБ (Пуровский район ЯНАО) приостанавливают оказание плановой терапевтической медицинской помощи. Сделано это из-за увеличения числа больных COVID.