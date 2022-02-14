Школу-интернат в ЯНАО сделали изолятором для детей с COVID

В Тазовской школе-интернате был развернут изолятор для учеников, больных короновирусом. Как сообщается на странице Тазовской ЦРБ в социальной сети «ВКонтакте», COVID заболело 12 детей.
«При тесном взаимодействии Тазовской ЦРБ с системой образования Тазовского района на площадях седьмого корпуса интерната развернут изолятор. На сегодняшний день в нем находятся 12 детей интерната с диагнозом COVID-19. Болезнь у всех детей протекает в легкой форме. Врач-педиатр каждые три дня осматривает пациентов, медсестра находится с больными ежедневно», — говорится в сообщении.
Как добавляют врачи, половина заболевших уже готовится к выписке. Помимо этого, количество заболевших короновирусной инфекцией с 7 по 12 февраля в Тазовском районе дошло до 353 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Салинской ЦРБ (Пуровский район ЯНАО) приостанавливают оказание плановой терапевтической медицинской помощи. Сделано это из-за увеличения числа больных COVID.
В Тазовской школе-интернате был развернут изолятор для учеников, больных короновирусом. Как сообщается на странице Тазовской ЦРБ в социальной сети «ВКонтакте», COVID заболело 12 детей. «При тесном взаимодействии Тазовской ЦРБ с системой образования Тазовского района на площадях седьмого корпуса интерната развернут изолятор. На сегодняшний день в нем находятся 12 детей интерната с диагнозом COVID-19. Болезнь у всех детей протекает в легкой форме. Врач-педиатр каждые три дня осматривает пациентов, медсестра находится с больными ежедневно», — говорится в сообщении. Как добавляют врачи, половина заболевших уже готовится к выписке. Помимо этого, количество заболевших короновирусной инфекцией с 7 по 12 февраля в Тазовском районе дошло до 353 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Салинской ЦРБ (Пуровский район ЯНАО) приостанавливают оказание плановой терапевтической медицинской помощи. Сделано это из-за увеличения числа больных COVID.