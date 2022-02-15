Работа в цирке оказалась опасна для сотрудников Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В «Тюменском государственном цирке» используют неисправное оборудование и не имеют страховочных устройств. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Поводом к проверке цирка стал несчастный случай с канатоходцем.

«В деятельности филиала Росгосцирка „Тюменский государственный цирк“ выявлены нарушения в сфере охраны труда. Они выразились в эксплуатации неисправного циркового оборудования и отсутствии страховочных устройств», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Директор цирка Галима Замалутдинова получила представление прокурора об устранении нарушений, а также предупреждение о том, что не стоит допускать их в будущем. Кроме того, административное дело в отношении руководителя направлено в трудовую инспекцию.

Получить оперативный комментарий директора цирка не удалось: во время звонка журналиста ее не было на месте. В приемной пообещали связаться с редакцией позднее.

Ранее URA.RU писало, что в цирке Тюмени во время представления с высоты сорвался канатоходец. Мужчина получил переломы, а видео его падения разлетелось по социальным сетям.