15 февраля 2022
14 февраля 2022

Оппозиция и партия власти в ЯНАО объединились для работы

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Депутаты разработали совместные инициативы Фото:

В ЯНАО при подготовке двух инициатив для заседания регионального парламента объединились партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте заксобрания региона.

«Хороший пример совместной фракционной работы продемонстрирован при подготовке социально значимого проекта, регулирующего периоды тишины и покоя граждан. Кроме того, совместно, под патронажем комитета по госустройству, подготовлено обращение в Минсельхоз России о необходимости на федеральном уровне установить правила идентификации и учета домашних животных», — передает пресс-служба слова спикера окружной думы Сергея Ямкина.

Заседание законодательного собрания ЯНАО пройдет уже завтра, 17 февраля. В его в повестку также включены две инициативы, которые являются результатом совместной работы эсеров и единороссов. Ранее сообщалось, что заседание пройдет в формате видеоконференцсвязи. Депутаты, находящиеся в Салехарде будут присутствовать в зале, все остальные примут участие в онлайн-формате.

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В ЯНАО при подготовке двух инициатив для заседания регионального парламента объединились партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте заксобрания региона. «Хороший пример совместной фракционной работы продемонстрирован при подготовке социально значимого проекта, регулирующего периоды тишины и покоя граждан. Кроме того, совместно, под патронажем комитета по госустройству, подготовлено обращение в Минсельхоз России о необходимости на федеральном уровне установить правила идентификации и учета домашних животных», — передает пресс-служба слова спикера окружной думы Сергея Ямкина. Заседание законодательного собрания ЯНАО пройдет уже завтра, 17 февраля. В его в повестку также включены две инициативы, которые являются результатом совместной работы эсеров и единороссов. Ранее сообщалось, что заседание пройдет в формате видеоконференцсвязи. Депутаты, находящиеся в Салехарде будут присутствовать в зале, все остальные примут участие в онлайн-формате.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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