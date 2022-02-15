Оппозиция и партия власти в ЯНАО объединились для работы

Депутаты разработали совместные инициативы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО при подготовке двух инициатив для заседания регионального парламента объединились партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Об этом сообщается на сайте заксобрания региона.

«Хороший пример совместной фракционной работы продемонстрирован при подготовке социально значимого проекта, регулирующего периоды тишины и покоя граждан. Кроме того, совместно, под патронажем комитета по госустройству, подготовлено обращение в Минсельхоз России о необходимости на федеральном уровне установить правила идентификации и учета домашних животных», — передает пресс-служба слова спикера окружной думы Сергея Ямкина.

Заседание законодательного собрания ЯНАО пройдет уже завтра, 17 февраля. В его в повестку также включены две инициативы, которые являются результатом совместной работы эсеров и единороссов. Ранее сообщалось, что заседание пройдет в формате видеоконференцсвязи. Депутаты, находящиеся в Салехарде будут присутствовать в зале, все остальные примут участие в онлайн-формате.