17 февраля 2022

Тюменская область поставила рекорд по излечению от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Хк
От коронавируса за сутки выздоровело рекордное количество тюменцев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За сутки в Тюменской области от коронавируса выздоровели 1957 человек, превысив показатели за 17 февраля в четыре раза. Об этом URA.RU сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Подобного числа выздоровлений за день в регионе не было за все время пандемии.

«Тюменская область, 18 февраля. Число выздоровевших от коронавируса за сутки — 1 957 человек», — такие данные сообщили URA.RU в федеральном штабе по борьбе с COVID-19.

За сутки 17 февраля в области отрицательные тесты на коронавирус после болезни получили 483 человека. Таким образом, показатель вырос более чем в четыре раза.

За все время пандемии показатель в 1957 выздоровевших за сутки является рекордным. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона, с вопросом о том, с чем власти связывают подобный рост.

По состоянию на 18 февраля в Тюменской области выявлено 2 379 новых зараженных (145 580 за весь период пандемии). Восемь человек умерло за сутки (3 840 за все время).

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За сутки в Тюменской области от коронавируса выздоровели 1957 человек, превысив показатели за 17 февраля в четыре раза. Об этом URA.RU сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Подобного числа выздоровлений за день в регионе не было за все время пандемии. «Тюменская область, 18 февраля. Число выздоровевших от коронавируса за сутки — 1 957 человек», — такие данные сообщили URA.RU в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. За сутки 17 февраля в области отрицательные тесты на коронавирус после болезни получили 483 человека. Таким образом, показатель вырос более чем в четыре раза. За все время пандемии показатель в 1957 выздоровевших за сутки является рекордным. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона, с вопросом о том, с чем власти связывают подобный рост. По состоянию на 18 февраля в Тюменской области выявлено 2 379 новых зараженных (145 580 за весь период пандемии). Восемь человек умерло за сутки (3 840 за все время).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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