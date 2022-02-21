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Депутаты Шадринска отправят в отставку уже уволившегося зама мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, уходит, смена работы
Шадринские депутаты обсудят отставку заместителя мэра Фото:

В Шадринске (Курганская область) депутаты рассмотрят вопрос об отставке заместителя мэра Александра Парфенова, который уволился в конце января. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«О даче согласия на освобождение Парфенова А.С. от должности муниципальной службы заместителя главы города Шадринска, руководителя комитета по строительству и архитектуре администрации города Шадринска», — указано в списке вопросов, которые будут рассмотрены на заседании думы 22 февраля.

Управляющий делами мэрии Шадринска Сергей Сорокин пояснил URA.RU, что ранее в Устав города были внесены изменения, согласно которым мэр не обязан согласовывать заместителей с думой. «Изменения, которые отменяют эту процедуру согласования пока не вступили в силу, поэтому мы должны с депутатами согласовать снятие с должности Парфенова. Абсолютно процедурный вопрос», — пояснил Сорокин.

Заместитель главы Шадринска, руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов 28 января работал в мэрии последний день. Ранее URA.RU писало, что в январе 2020 года Александр Парфенов был назначен на должность первого заместителя главы города Шадринска. В декабре 2020 года в мэрии Шадринска произошли кадровые перестановки, в результате чего должность первого заместителя мэра получил Антон Мокан (сейчас глава города Шадринска), а Парфенов занялся городским комитетом по строительству.

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В Шадринске (Курганская область) депутаты рассмотрят вопрос об отставке заместителя мэра Александра Парфенова, который уволился в конце января. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «О даче согласия на освобождение Парфенова А.С. от должности муниципальной службы заместителя главы города Шадринска, руководителя комитета по строительству и архитектуре администрации города Шадринска», — указано в списке вопросов, которые будут рассмотрены на заседании думы 22 февраля. Управляющий делами мэрии Шадринска Сергей Сорокин пояснил URA.RU, что ранее в Устав города были внесены изменения, согласно которым мэр не обязан согласовывать заместителей с думой. «Изменения, которые отменяют эту процедуру согласования пока не вступили в силу, поэтому мы должны с депутатами согласовать снятие с должности Парфенова. Абсолютно процедурный вопрос», — пояснил Сорокин. Заместитель главы Шадринска, руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов 28 января работал в мэрии последний день. Ранее URA.RU писало, что в январе 2020 года Александр Парфенов был назначен на должность первого заместителя главы города Шадринска. В декабре 2020 года в мэрии Шадринска произошли кадровые перестановки, в результате чего должность первого заместителя мэра получил Антон Мокан (сейчас глава города Шадринска), а Парфенов занялся городским комитетом по строительству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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