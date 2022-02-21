21 февраля 2022

Курганцы массово несут вещи для беженцев из Донбасса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуманитарная помощь беженцам. Курган, гуманитарная помощь, вещи для пострадавших, вещи для беженцев
Курганцы несут помощь беженцам Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Жители Курган откликнулись на просьбу помочь беженцам из Донбасса. В пункт приема гуманитарной помощи, которая будет направлена в Ростовскую область, курганцы несут вещи и продукты, передает журналист URA.RU.

«В здании на Гоголя, 61 мы собираем гигиену, полотенца, продовольствие. А еще у нас есть партнеры, которые готовы предоставить муку, тушенку. Они пока это хранят на предприятиях», — пояснили в пресс-службе Курганского отделения партии «Единая Россия».

Курганцы собирают гуманитарный груз из продуктов питания долгосрочного хранения, чая, кофе, сдобных изделий (печенье, пряники, сушки и т. д.), средств гигиены (шампуни, гели, мыло, салфетки, памперсы), одноразовой посуды, постельного белья, полотенец, электроприборов (тепловые пушки, удлинители, электрочайники, холодильники, микроволновки). Ориентировочно автомобиль с гуманитарным грузом будут комплектовать до 23 февраля, после чего отправят в Ростовскую область, где находятся беженцы.

21 февраля стало известно, что Курганская область готова принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. В регионе ищут помещение для пункта помощи беженцам.

Гуманитарная помощь беженцам. Курган
Курганцы несут беженцам теплые вещи
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Курган откликнулись на просьбу помочь беженцам из Донбасса. В пункт приема гуманитарной помощи, которая будет направлена в Ростовскую область, курганцы несут вещи и продукты, передает журналист URA.RU. «В здании на Гоголя, 61 мы собираем гигиену, полотенца, продовольствие. А еще у нас есть партнеры, которые готовы предоставить муку, тушенку. Они пока это хранят на предприятиях», — пояснили в пресс-службе Курганского отделения партии «Единая Россия». Курганцы собирают гуманитарный груз из продуктов питания долгосрочного хранения, чая, кофе, сдобных изделий (печенье, пряники, сушки и т. д.), средств гигиены (шампуни, гели, мыло, салфетки, памперсы), одноразовой посуды, постельного белья, полотенец, электроприборов (тепловые пушки, удлинители, электрочайники, холодильники, микроволновки). Ориентировочно автомобиль с гуманитарным грузом будут комплектовать до 23 февраля, после чего отправят в Ростовскую область, где находятся беженцы. 21 февраля стало известно, что Курганская область готова принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. В регионе ищут помещение для пункта помощи беженцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...