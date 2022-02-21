Курганцы несут помощь беженцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Жители Курган откликнулись на просьбу помочь беженцам из Донбасса. В пункт приема гуманитарной помощи, которая будет направлена в Ростовскую область, курганцы несут вещи и продукты, передает журналист URA.RU.

«В здании на Гоголя, 61 мы собираем гигиену, полотенца, продовольствие. А еще у нас есть партнеры, которые готовы предоставить муку, тушенку. Они пока это хранят на предприятиях», — пояснили в пресс-службе Курганского отделения партии «Единая Россия».

Курганцы собирают гуманитарный груз из продуктов питания долгосрочного хранения, чая, кофе, сдобных изделий (печенье, пряники, сушки и т. д.), средств гигиены (шампуни, гели, мыло, салфетки, памперсы), одноразовой посуды, постельного белья, полотенец, электроприборов (тепловые пушки, удлинители, электрочайники, холодильники, микроволновки). Ориентировочно автомобиль с гуманитарным грузом будут комплектовать до 23 февраля, после чего отправят в Ростовскую область, где находятся беженцы.

21 февраля стало известно, что Курганская область готова принять беженцев с территории Донецкой и Луганской народных республик. В регионе ищут помещение для пункта помощи беженцам.

Курганцы несут беженцам теплые вещи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU