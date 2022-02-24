Умер заслуженный метеоролог РФ, работавший в ЯНАО

Виктора Попова не стало 22 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Умер заслуженный метеоролог России Виктор Попов. Об этом написала в социальной сети «ВКонтакте» Ксения Попова. Она отметила, что прощание состоится 25 февраля в Салехарде.

«22 февраля 2022 года скоропостижно ушел из жизни любимый отец, дедушка, муж Попов Виктор Николаевич. Большая утрата для семьи. Помним, любим, скорбим. Прощание состоится 25 февраля с 11:00 до 12:00 часов в ритуальном зале», — говорится в сообщении в группе «Подслушано в Салехарде».

Всю свою жизнь Попов посвятил Северу. Его бывший коллега Валентин Белоконь написал, что Попов был отличным специалистом и душой компании. «Довелось поработать вместе в ГМО Салехард на заре трудовой деятельности (1976—1981 годах.). Виктор Николаевич отличался высоким профессионализмом, коммуникабельностью, оптимизмом. Всегда был душой компании», — отметил Белоконь.