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Умер заслуженный метеоролог РФ, работавший в ЯНАО

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Виктора Попова не стало 22 февраля Фото:

Умер заслуженный метеоролог России Виктор Попов. Об этом написала в социальной сети «ВКонтакте» Ксения Попова. Она отметила, что прощание состоится 25 февраля в Салехарде.

«22 февраля 2022 года скоропостижно ушел из жизни любимый отец, дедушка, муж Попов Виктор Николаевич. Большая утрата для семьи. Помним, любим, скорбим. Прощание состоится 25 февраля с 11:00 до 12:00 часов в ритуальном зале», — говорится в сообщении в группе «Подслушано в Салехарде».

Всю свою жизнь Попов посвятил Северу. Его бывший коллега Валентин Белоконь написал, что Попов был отличным специалистом и душой компании. «Довелось поработать вместе в ГМО Салехард на заре трудовой деятельности (1976—1981 годах.). Виктор Николаевич отличался высоким профессионализмом, коммуникабельностью, оптимизмом. Всегда был душой компании», — отметил Белоконь.

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Умер заслуженный метеоролог России Виктор Попов. Об этом написала в социальной сети «ВКонтакте» Ксения Попова. Она отметила, что прощание состоится 25 февраля в Салехарде. «22 февраля 2022 года скоропостижно ушел из жизни любимый отец, дедушка, муж Попов Виктор Николаевич. Большая утрата для семьи. Помним, любим, скорбим. Прощание состоится 25 февраля с 11:00 до 12:00 часов в ритуальном зале», — говорится в сообщении в группе «Подслушано в Салехарде». Всю свою жизнь Попов посвятил Северу. Его бывший коллега Валентин Белоконь написал, что Попов был отличным специалистом и душой компании. «Довелось поработать вместе в ГМО Салехард на заре трудовой деятельности (1976—1981 годах.). Виктор Николаевич отличался высоким профессионализмом, коммуникабельностью, оптимизмом. Всегда был душой компании», — отметил Белоконь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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