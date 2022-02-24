Тюменский губернатор поручил защитить регион от террористов

25 февраля 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит дополнительные меры защиты региона от терроризма Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ввести в регионе дополнительные меры по защите от терроризма. Об этом сообщает официальный telegram — канал Информационного центра правительства региона. «Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача — обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие», — приводит слова губернатора Информационный центр правительства Тюменской области. Там указано, что речь, в частности, идет об усилении защиты мест массового пребывания людей, ТЭК и транспортного комплекса, а также других потенциальных объектов террористических посягательств. Глава уже региона дал соответствующие поручения подчиненным. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ввести в регионе дополнительные меры по защите от терроризма. Об этом сообщает официальный telegram — канал Информационного центра правительства региона. «Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача — обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие», — приводит слова губернатора Информационный центр правительства Тюменской области. Там указано, что речь, в частности, идет об усилении защиты мест массового пребывания людей, ТЭК и транспортного комплекса, а также других потенциальных объектов террористических посягательств. Глава уже региона дал соответствующие поручения подчиненным.