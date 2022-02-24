24 февраля 2022
22 февраля 2022

Тюменский губернатор поручил защитить регион от террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор вводит дополнительные меры защиты региона от терроризма Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ввести в регионе дополнительные меры по защите от терроризма. Об этом сообщает официальный telegram — канал Информационного центра правительства региона.

«Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача — обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие», — приводит слова губернатора Информационный центр правительства Тюменской области.

Там указано, что речь, в частности, идет об усилении защиты мест массового пребывания людей, ТЭК и транспортного комплекса, а также других потенциальных объектов террористических посягательств. Глава уже региона дал соответствующие поручения подчиненным.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ввести в регионе дополнительные меры по защите от терроризма. Об этом сообщает официальный telegram — канал Информационного центра правительства региона. «Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача — обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие», — приводит слова губернатора Информационный центр правительства Тюменской области. Там указано, что речь, в частности, идет об усилении защиты мест массового пребывания людей, ТЭК и транспортного комплекса, а также других потенциальных объектов террористических посягательств. Глава уже региона дал соответствующие поручения подчиненным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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