Тюменский губернатор поручил защитить регион от террористов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ввести в регионе дополнительные меры по защите от терроризма. Об этом сообщает официальный telegram — канал Информационного центра правительства региона.
«Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача — обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие», — приводит слова губернатора Информационный центр правительства Тюменской области.
Там указано, что речь, в частности, идет об усилении защиты мест массового пребывания людей, ТЭК и транспортного комплекса, а также других потенциальных объектов террористических посягательств. Глава уже региона дал соответствующие поручения подчиненным.
Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил ввести в регионе дополнительные меры по защите от терроризма. Об этом сообщает официальный telegram — канал Информационного центра правительства региона. «Ситуация в регионе находится под контролем, жизнь продолжается. В связи с нарастанием террористических угроз наша главная задача — обеспечить безопасность тюменцев и бесперебойное функционирование всех объектов жизнеобеспечения. Для этого необходимо четкое и оперативное межведомственное взаимодействие», — приводит слова губернатора Информационный центр правительства Тюменской области. Там указано, что речь, в частности, идет об усилении защиты мест массового пребывания людей, ТЭК и транспортного комплекса, а также других потенциальных объектов террористических посягательств. Глава уже региона дал соответствующие поручения подчиненным.