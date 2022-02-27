Кадыров призвал западных политиков отказаться от своих слов. «Срок до 31 февраля!»

28 февраля 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Глава Чечни Рамзан Кадыров в шутку пригрозил Западу ответными санкциями на случай, если против России будут введены санкции. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции: закрыть чеченское небо для полетов их джетов; заморозить все рублевые активы Джонсона в чеченских банках; ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения — и в Самашках; признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение; признать, наконец, что не бывает английского чая!», — написал Рамзан Кадыров. Он добавил, что у западных политиков есть срок до 31 февраля отказаться от своих заявлений, чтобы избежать «мести». Также глава Чечни заявил, что над набором ограничений против России можно только смеяться ввиду его абсурдности. «Впредь думайте прежде чем вводить какие-то санкции», — посоветовал Рамзан Кадыров. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. США ввели санкции против Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Аналогичные санкции ввела Великобритания, а также Европейский союз. Кроме того, в Евросоюзе приняли решение отключить от SWIFT ряд российских банков.