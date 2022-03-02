В ЯНАО с авиарейса сняли пьяного дебошира из Башкирии

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) с рейса был снят пьяный пассажир из Башкирии. Как сообщается на официальном сайте управления транспорта МВД РФ по УрФО, в крови нарушителя было обнаружено 1,06 мг/л алкоголя.
«Сотрудниками Линейного пункта полиции в аэропорту Нового Уренгоя к административной ответственности привлечен авиапассажир. Установлено, что житель Республики Башкортостан, 1973 года рождения, находясь на борту воздушного судна перед вылетом бесцельно ходил по салону, слабо ориентировался в пространстве, на замечания не реагировал. В результате представителем авиаперевозчика был составлен акт о нарушении правил поведения, на основании которого пассажир был не допущен к полету», — говорится в сообщении.
Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в медицинское учреждение на освидетельствование, где в его крови обнаружили 1,06 мг/л алкоголя. По факту алкогольного опьянения в общественном месте в отношении пассажира был составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) за один день с разных рейсов сняли двух нарушителей. Жителей Краснодарского края и города Ижевска привлекли к административной ответственности.
В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) с рейса был снят пьяный пассажир из Башкирии. Как сообщается на официальном сайте управления транспорта МВД РФ по УрФО, в крови нарушителя было обнаружено 1,06 мг/л алкоголя. «Сотрудниками Линейного пункта полиции в аэропорту Нового Уренгоя к административной ответственности привлечен авиапассажир. Установлено, что житель Республики Башкортостан, 1973 года рождения, находясь на борту воздушного судна перед вылетом бесцельно ходил по салону, слабо ориентировался в пространстве, на замечания не реагировал. В результате представителем авиаперевозчика был составлен акт о нарушении правил поведения, на основании которого пассажир был не допущен к полету», — говорится в сообщении. Сотрудники транспортной полиции доставили правонарушителя в медицинское учреждение на освидетельствование, где в его крови обнаружили 1,06 мг/л алкоголя. По факту алкогольного опьянения в общественном месте в отношении пассажира был составлен протокол об административном правонарушении. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) за один день с разных рейсов сняли двух нарушителей. Жителей Краснодарского края и города Ижевска привлекли к административной ответственности.