Школьникам Кургана дадут специальное домашнее задание по Украине

Специальное домашнее задание предложат сделать ученикам 7-11 классов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области после специальных уроков, посвященных ситуации на Украине, школьникам предложат сделать плакаты и записи в блогах, обращенные к ровесникам из соседнего государства. Об этом URA.RU сообщил учитель, которому прислали материалы для специальных уроков.

«В качестве домашнего задания предлагаю вам нарисовать плакат. Возможные темы: „Добро должно быть способным себя защищать“», — указано в сценарии урока истории «Моя страна» для учеников седьмого и восьмого классов.

Ученикам 9-11 классов предложили «опираясь на материалы, изученные на уроке, и свои знания в области истории, обществознания и литературы» опубликовать в блоге запись, адресованную ровесникам из Украины. Школьникам предложили описать в заметке свое понимание добрососедства на основе общей истории, культуры и ценностей. Копии материалов для уроков находятся в распоряжении редакции.

Преподаватель объяснил URA.RU, что такие уроки предлагают проводить учителям истории и обществознания. Ранее для школьников прошел Всероссийский открытый урок «Защитники мира», на котором им рассказали предысторию нынешних событий и хотели научить отличать правду от лжи.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. По данным правительства России, она призвана завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Власти отмечают, что угроза вторжения в республики устранена. Ранее Путин заявлял, что спецоперация нужна для демилитаризации Украины и отведения угрозы от России, а не оккупации соседней страны и захвата ее городов.

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