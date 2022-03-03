Замгубернатора ЯНАО поделил полномочия с профильным департаментом

04 марта 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Заместители главы департамента гражданской защиты смогут назначать проверки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Власти ЯНАО разграничат полномочия директора департамента гражданской защиты и его замов в принятии решений по проведению проверок. Как сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства, проект разработан из-за организационно-штатных изменений и он не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. «Проектом постановления предлагается внести разграничения между директором и заместителями департамента гражданской защиты. Это касается принятия решений (вынесения приказов) о проверках при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в комментарии к документу за подписью губернатора Дмитрия Артюхова. После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым глава департамента гражданской защиты Аркадий Бессонов и его первые заместители Сергей Юдин и Максим Тютюнник смогут принимать решения о проведении надзорных мероприятий, плановых и внеплановых проверок. Помимо этого, они будут рассматривать все жалобы на решения департамента и бездействия должностных лиц. Ранее URA.RU сообщало, что 20 января 2022 года экс-начальник департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин официально занял пост первого заместителя. Новую должность чиновник разделил с Максимом Тютюнником. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО разграничат полномочия директора департамента гражданской защиты и его замов в принятии решений по проведению проверок. Как сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства, проект разработан из-за организационно-штатных изменений и он не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. «Проектом постановления предлагается внести разграничения между директором и заместителями департамента гражданской защиты. Это касается принятия решений (вынесения приказов) о проверках при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в комментарии к документу за подписью губернатора Дмитрия Артюхова. После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым глава департамента гражданской защиты Аркадий Бессонов и его первые заместители Сергей Юдин и Максим Тютюнник смогут принимать решения о проведении надзорных мероприятий, плановых и внеплановых проверок. Помимо этого, они будут рассматривать все жалобы на решения департамента и бездействия должностных лиц. Ранее URA.RU сообщало, что 20 января 2022 года экс-начальник департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин официально занял пост первого заместителя. Новую должность чиновник разделил с Максимом Тютюнником.