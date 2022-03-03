03 марта 2022
02 марта 2022

Замгубернатора ЯНАО поделил полномочия с профильным департаментом

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, чиновники, депутаты, руки
Заместители главы департамента гражданской защиты смогут назначать проверки Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Власти ЯНАО разграничат полномочия директора департамента гражданской защиты и его замов в принятии решений по проведению проверок. Как сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства, проект разработан из-за организационно-штатных изменений и он не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

«Проектом постановления предлагается внести разграничения между директором и заместителями департамента гражданской защиты. Это касается принятия решений (вынесения приказов) о проверках при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в комментарии к документу за подписью губернатора Дмитрия Артюхова.

После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым глава департамента гражданской защиты Аркадий Бессонов и его первые заместители Сергей Юдин и Максим Тютюнник смогут принимать решения о проведении надзорных мероприятий, плановых и внеплановых проверок. Помимо этого, они будут рассматривать все жалобы на решения департамента и бездействия должностных лиц.

Ранее URA.RU сообщало, что 20 января 2022 года экс-начальник департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин официально занял пост первого заместителя. Новую должность чиновник разделил с Максимом Тютюнником.

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Власти ЯНАО разграничат полномочия директора департамента гражданской защиты и его замов в принятии решений по проведению проверок. Как сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства, проект разработан из-за организационно-штатных изменений и он не потребует выделения дополнительных средств из бюджета. «Проектом постановления предлагается внести разграничения между директором и заместителями департамента гражданской защиты. Это касается принятия решений (вынесения приказов) о проверках при осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в комментарии к документу за подписью губернатора Дмитрия Артюхова. После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым глава департамента гражданской защиты Аркадий Бессонов и его первые заместители Сергей Юдин и Максим Тютюнник смогут принимать решения о проведении надзорных мероприятий, плановых и внеплановых проверок. Помимо этого, они будут рассматривать все жалобы на решения департамента и бездействия должностных лиц. Ранее URA.RU сообщало, что 20 января 2022 года экс-начальник департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин официально занял пост первого заместителя. Новую должность чиновник разделил с Максимом Тютюнником.
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