28 июня 2025
27 июня 2025

В ЯНАО простились с добровольцем, погибшем в зоне СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боец ушел на фронт в сентябре прошлого года
Боец ушел на фронт в сентябре прошлого года Фото:

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО сегодня простились с Алексеем Атаманом. Ямалец ушел на фронт добровольцем и погиб, защищая Родину.

Боец будет похоронен в Зеленом Яру
Боец будет похоронен в Зеленом Яру
Фото:

«С глубокой скорбью сообщаю, что Приуральский район потерял одного из своих отважных сыновей. В Аксарке, у Вечного огня, мы простились с Алексеем Валерьевичем Атаманом. Алексей добровольно отправился в зону СВО, чтобы защищать нашу Родину», — поделился глава района Иван Сакал в своем telegram-канале.

Боец отправился на фронт в сентябре 2024 года. Похоронен герой будет на кладбище в Зеленом Яру.

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В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО сегодня простились с Алексеем Атаманом. Ямалец ушел на фронт добровольцем и погиб, защищая Родину. «С глубокой скорбью сообщаю, что Приуральский район потерял одного из своих отважных сыновей. В Аксарке, у Вечного огня, мы простились с Алексеем Валерьевичем Атаманом. Алексей добровольно отправился в зону СВО, чтобы защищать нашу Родину», — поделился глава района Иван Сакал в своем telegram-канале. Боец отправился на фронт в сентябре 2024 года. Похоронен герой будет на кладбище в Зеленом Яру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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