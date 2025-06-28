Боец ушел на фронт в сентябре прошлого года
В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО сегодня простились с Алексеем Атаманом. Ямалец ушел на фронт добровольцем и погиб, защищая Родину.
Боец будет похоронен в Зеленом Яру
«С глубокой скорбью сообщаю, что Приуральский район потерял одного из своих отважных сыновей. В Аксарке, у Вечного огня, мы простились с Алексеем Валерьевичем Атаманом. Алексей добровольно отправился в зону СВО, чтобы защищать нашу Родину», — поделился глава района Иван Сакал в своем telegram-канале.
Боец отправился на фронт в сентябре 2024 года. Похоронен герой будет на кладбище в Зеленом Яру.
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