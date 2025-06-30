В США признали неприятную для Киева правду о российских ВКС

MVM: российская авиация доказала свое превосходство над украинской
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Истребители РФ превосходят самолеты противника
Истребители РФ превосходят самолеты противника Фото:

Армия России применяет в конфликте с Украиной современную авиацию, которая доказала свое превосходство в воздухе. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

«Самолеты F-16, которые находятся на вооружении Украины, являются ранними вариантами времен холодной войны, чье радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело. Это позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВСУ», — передает издание.

Ранее двенадцать российских военнослужащих получили премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение американского истребителя F-16 в зоне СВО. Накануне Украина признала, что ВВС страны лишились очередного истребителя F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников и крылатых ракет, направленной на объекты военной инфраструктуры противника. Кроме того, погиб пилот судна.

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Армия России применяет в конфликте с Украиной современную авиацию, которая доказала свое превосходство в воздухе. Об этом сообщает Military Watch Magazine. «Самолеты F-16, которые находятся на вооружении Украины, являются ранними вариантами времен холодной войны, чье радиоэлектронное и авиационное оборудование давно устарело. Это позволяет говорить об огромном преимуществе российских фронтовых истребителей над авиацией ВСУ», — передает издание. Ранее двенадцать российских военнослужащих получили премию в размере 15 миллионов рублей за уничтожение американского истребителя F-16 в зоне СВО. Накануне Украина признала, что ВВС страны лишились очередного истребителя F-16 в ходе отражения атаки российских беспилотников и крылатых ракет, направленной на объекты военной инфраструктуры противника. Кроме того, погиб пилот судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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