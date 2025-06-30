Жесткая цензура на Украине создает угрозу для школьников, которые пытаются изучать российский исторический контент. С таким мнением выступил помощник президента РФ и руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. По его словам, в нынешних условиях рекомендовать украинским детям обращаться к российским источникам небезопасно.
«Что касается Интернета, то и сегодня украинские школьники могут находить наш исторический контент в сети. И находят. Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — подчеркнул Мединский в интервью ТАСС.
Он также высказал мнение, что эффективное донесение альтернативной точки зрения до молодежи на Украине возможно только при выполнении задач, поставленных президентом России в рамках специальной военной операции. Мединский счел, что именно армия РФ сейчас делает для украинских школьников больше, чем кто-либо другой.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Владимиру Мединскому разработать новые учебники истории и обществознания для всех школьных уровней, чтобы обеспечить единый подход к преподаванию и защитить молодежь от искажения исторических фактов. Эта инициатива стала ответом на критику разрозненных и идеологически ангажированных учебников 1990-х годов, а также попытки противодействовать западному влиянию на историческое образование в России.
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