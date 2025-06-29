У самолета авиакомпании ХМАО во время посадки сломался двигатель

Во время посадки самолета авиакомпании Utair, который летел из аэропорта Утренний в Сабетту (ЯНАО) 28 июня, у одного из двигателей воздушного судна произошла поломка двигателя. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».
«28 июня 2025 года, рейс Утренний – Сабетта, авиакомпания АО «ЮТэйр». При посадке на пробеге после снятия винтов с упора произошла просадка оборотов правого двигателя», — говорится в сообщении.
Уточняется, что экипаж выключил двигатель и самостоятельно зарулил на место стоянки. Рейс выполнялся на самолете Ан-24.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
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