У самолета авиакомпании ХМАО во время посадки сломался двигатель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейс выполнялся 28 июня
Рейс выполнялся 28 июня Фото:

Во время посадки самолета авиакомпании Utair, который летел из аэропорта Утренний в Сабетту (ЯНАО) 28 июня, у одного из двигателей воздушного судна произошла поломка двигателя. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident».

«28 июня 2025 года, рейс Утренний – Сабетта, авиакомпания АО «ЮТэйр». При посадке на пробеге после снятия винтов с упора произошла просадка оборотов правого двигателя», — говорится в сообщении.

Уточняется, что экипаж выключил двигатель и самостоятельно зарулил на место стоянки. Рейс выполнялся на самолете Ан-24.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время посадки самолета авиакомпании Utair, который летел из аэропорта Утренний в Сабетту (ЯНАО) 28 июня, у одного из двигателей воздушного судна произошла поломка двигателя. Об этом сообщил telegram-канал «Aviaincident». «28 июня 2025 года, рейс Утренний – Сабетта, авиакомпания АО «ЮТэйр». При посадке на пробеге после снятия винтов с упора произошла просадка оборотов правого двигателя», — говорится в сообщении. Уточняется, что экипаж выключил двигатель и самостоятельно зарулил на место стоянки. Рейс выполнялся на самолете Ан-24. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...