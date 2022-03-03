ЯНАО отправил оленину беженцам на юг России

Ямальский район отправил беженцам продуктовую помощь Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

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Предприятие депутата думы Ямальского района ЯНАО Евгения Мальцева «Ямальские олени» отправило партию оленины беженцам на юг России. Об этом в Instagram сообщил глава района Андрей Кугаевский.

«Большую партию продукции из оленины направляем сегодня через Салехард в Ростовскую область для людей, прибывших из ЛНР и ДНР», — сообщил мэр. Беженцам направят 1800 банок тушенки.

При поддержке руководителя предприятия «Ямальские олени», депутата думы Ямальского района Евгения Мальцева была сформирована большая партия продукции из оленины для оказания помощи эвакуированным гражданам. Местные предприниматели и жители района продолжают приносить в пункт сбора продукты и вещи первой необходимости.

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, чтобы завершить боевые действия в ДНР и ЛНР, демилитаризировать и денацифицировать Украину и отвести угрозу от России.