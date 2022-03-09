Курганский замгубернатора отчитался перед Минстроем

В Кургане строится поликлиника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области Константин Малышев отчитался перед с замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрием Гордеевым о планах на 2022 год. Об этом сообщается на сайте департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

«Заместитель губернатора Константин Малышев обсудил ключевые задачи на 2022 год с замминистра Юрием Гордеевым. В ходе совещания Малышев рассказал о реализованных проектах по программам и планах на 2022 год. В частности, затронули такие программы как „Стимул“, „Чистая вода“ и „ИПСЭР“ [„Индивидуальная программа социально-экономического развития“]», — говорится в информации курганского департамента.

Малышев рассказал о строительстве поликлиники в 7 микрорайоне. Шестиэтажное здание, площадью — 7,7 тыс. кв. м предоставит 206 потенциальных рабочих мест для врачей региона и сможет пропускать до 500 посещений за смену.

В рамках программы «Чистая вода» в регионе в 2022 году начали строить очистные сооружения в городе Шумиха. Стоимость строительства 109,5 млн рублей, в том числе федеральный бюджет — 107,3 млн рублей. Аналогичные очистные построены в 2021 году в Лебяжье и Шатрово.

В этом году завершится строительство канализационных очистных сооружений сточных вод в р. п. Варгаши. Объект улучшит экологическую обстановку. Кроме того, водоочистной станцией будет пользоваться строящийся индустриальный парк.

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