Новак пригрозил Европе отключением «Северного потока-1»

08 марта 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через «Северный поток-1» из-за запрета в отношении «Северного потока-2», но не делает этого. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. «Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении „Северного потока 2“ у нас есть полное право принять „зеркальное“ решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод „Северный поток 1“, который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем», — цитирует вице-премьера РИА «Новости». По словам Новака, от такого решения никто не выиграет. «Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают», — добавил он. 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После чего США и страны Запада начали вводить масштабные экономические санкции против России, в том числе блокировку карт Visa и Mastercard. Значительная часть финских компаний испугалась антироссийских санкций. По их мнению, ограничения приведут к серьезным негативным последствиям для экономики. Сообщалось, что Германия готовится жить без российского газа и угля. Власти США согласовали запрет на покупку российской нефти.