Кинолог Владимир Бардаков четыре года работает с овчаркой Куба-К Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Служебная немецкая овчарка Куба-К под руководством курганского кинолога Владимира Бардакова раскрыла десятки преступлений. Полицейский пес помогает искать потерявшихся людей или преступников. Как работает собака — смотрите в фоторепортаже URA.RU.

«У Кубы-К отличные поисковые качества. Она великолепно усваивает запах. Когда получил щенка, собака умела выполнять основные команды — сидеть, лежать. Знала занюшку — это значит брала запах и начинала искать. Это начальные навыки», — рассказал Бардаков.

Куба-К приехала в Курган из Красноярска в возрасте шести месяцев. Владимир Бардаков сразу рассмотрел в собаке хорошие задатки поискового пса — Куба активна и любопытна. Кроме того, она очень работоспособна. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Когда собака находит запах, она ложится рядом и ни в коем случае не трогает предмет, лишь указывая носом место расположения. Запах держится в среднем 12 часов, но все зависит от условий — погоды или места расположения следов. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Недавно Куба в микрорайоне Черемухово в Кургане нашла по следу преступника, который украл из машины банковские карты. Собака обнаружила следы обуви. Довела до магазина, где человек расплачивался карточкой, а после этого довела до подъезда, где он проживал.

Главным поощрением для пса в работе является совместная с кинологом игра. Куба любит бегать за мячиком. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кинолог с собакой может выезжать на места преступлений по 10-12 раз в сутки. Зимой собаке сложнее работать, так как запах держится меньше из-за мороза.

Куба имеет большой запас энергии. В лесном массиве собака ведет себя великолепно — работает большими петлями, кругами обходя кинолога. Поисковые качества зависят от наследственности. Если есть врожденные качества, то их достаточно развивать, чтобы собака лучше работала. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU