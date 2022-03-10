Тюменский губернатор Александр Моор уходит из Instagram

11 марта 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Александр Моор зарегистрировал telegram-канал Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Губернатор Тюменcкой области Александр Моор принял решение покинуть Facebook и Instagram. Как он сообщил в своем Instagram-акаунте, данное решение он принял из-за антироссийской политики компании Meta. «Мы с вами уже убедились, что компания Meta проводит антироссийскую политику. В связи с этим я решил покинуть Facebook и Instagram», — сообщил губернатор. Александр Моор продолжит ввести страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого он создал telegram-канал на который уже подписалось более 1,7 тысячи человек. Ранее URA.RU сообщало, что американская компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp временно разрешила публиковать призывы к насилию против российских военных. В ближайшее время сервисы компании будут заблокированы. Это не коснется только WhatsApp. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Тюменcкой области Александр Моор принял решение покинуть Facebook и Instagram. Как он сообщил в своем Instagram-акаунте, данное решение он принял из-за антироссийской политики компании Meta. «Мы с вами уже убедились, что компания Meta проводит антироссийскую политику. В связи с этим я решил покинуть Facebook и Instagram», — сообщил губернатор. Александр Моор продолжит ввести страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого он создал telegram-канал на который уже подписалось более 1,7 тысячи человек. Ранее URA.RU сообщало, что американская компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp временно разрешила публиковать призывы к насилию против российских военных. В ближайшее время сервисы компании будут заблокированы. Это не коснется только WhatsApp.