10 марта 2022

Тюменский губернатор Александр Моор уходит из Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, моор александр
Александр Моор зарегистрировал telegram-канал Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Губернатор Тюменcкой области Александр Моор принял решение покинуть Facebook и Instagram. Как он сообщил в своем Instagram-акаунте, данное решение он принял из-за антироссийской политики компании Meta.

«Мы с вами уже убедились, что компания Meta проводит антироссийскую политику. В связи с этим я решил покинуть Facebook и Instagram», — сообщил губернатор.

Александр Моор продолжит ввести страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого он создал telegram-канал на который уже подписалось более 1,7 тысячи человек.

Ранее URA.RU сообщало, что американская компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp временно разрешила публиковать призывы к насилию против российских военных. В ближайшее время сервисы компании будут заблокированы. Это не коснется только WhatsApp.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Тюменcкой области Александр Моор принял решение покинуть Facebook и Instagram. Как он сообщил в своем Instagram-акаунте, данное решение он принял из-за антироссийской политики компании Meta. «Мы с вами уже убедились, что компания Meta проводит антироссийскую политику. В связи с этим я решил покинуть Facebook и Instagram», — сообщил губернатор. Александр Моор продолжит ввести страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого он создал telegram-канал на который уже подписалось более 1,7 тысячи человек. Ранее URA.RU сообщало, что американская компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp временно разрешила публиковать призывы к насилию против российских военных. В ближайшее время сервисы компании будут заблокированы. Это не коснется только WhatsApp.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...