ВСУ расстреляли мирных, националисты взяли в заложники монахов. Главное о спецоперации 13 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориалы у посольств Ирана и Украины. Москва, мемориал у посольства украины
ВСУ использовали украинцев в качестве живого щита Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ЛНР нашли места массового убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей, а Минобороны РФ сообщило о взятии в заложники монахов националистами. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на территорию Украины. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 марта.

  • Места массового убийства граждан Украины нашли в ходе наступления на Попаснянском направлении. Отступающие ВСУ выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита, несогласных расстреливали;
  • Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на Украину. Командиры уже доложили ему о ходе операции в ДНР;
  • Российский беспилотник уничтожил реактивную установку залпового огня ВСУ с более чем трех километров. Об этом сообщает Минобороны России;
  • В Херсоне возобновляется работа транспорта, банков, общественных мест и интернета. Дистанционные занятия начнутся в школах с 14 марта, пишет деловое издание «Взгляд»;
  • Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты взяли в заложники монахов. Всего националисты удерживали в заложниках около 300 человек, в числе которых были мирные жители;
  • США рассматривали возможность переброски сотен представителей специальных сил на Украину. Они хотели обучить ВСУ «нетрадиционным методам ведения войны»;
  • В ходе спецоперации на Украине погибли двое военных из Челябинской области. Губернатор и правительство уже выразили соболезнования родным и близким ефрейторов Нурлана Кубжасарова и Максима Занина;
  • Житель Киева пытался пересечь украинско-румынскую границу в парике, с макияжем и малолетним сыном на руках. Его задержали украинские пограничники;
  • Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий сделал заявление, что в процессе наблюдается «существенный прогресс». Он считает, что Москва и Киев смогут сформировать единую позицию;
  • Для обучения украинских националистов страны Запада отправляли в страну свои подразделения. Обучали их бойцы из Британии, США и Канады, сообщил экс-офицер разведки корпуса морской пехоты американской армии Скотт Риттер.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военные ЛНР нашли места массового убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей, а Минобороны РФ сообщило о взятии в заложники монахов националистами. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на территорию Украины. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...