ВСУ использовали украинцев в качестве живого щита
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военные ЛНР нашли места массового убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей, а Минобороны РФ сообщило о взятии в заложники монахов националистами. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на территорию Украины. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 марта.
- Места массового убийства граждан Украины нашли в ходе наступления на Попаснянском направлении. Отступающие ВСУ выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита, несогласных расстреливали;
- Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на Украину. Командиры уже доложили ему о ходе операции в ДНР;
- Российский беспилотник уничтожил реактивную установку залпового огня ВСУ с более чем трех километров. Об этом сообщает Минобороны России;
- В Херсоне возобновляется работа транспорта, банков, общественных мест и интернета. Дистанционные занятия начнутся в школах с 14 марта, пишет деловое издание «Взгляд»;
- Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты взяли в заложники монахов. Всего националисты удерживали в заложниках около 300 человек, в числе которых были мирные жители;
- США рассматривали возможность переброски сотен представителей специальных сил на Украину. Они хотели обучить ВСУ «нетрадиционным методам ведения войны»;
- В ходе спецоперации на Украине погибли двое военных из Челябинской области. Губернатор и правительство уже выразили соболезнования родным и близким ефрейторов Нурлана Кубжасарова и Максима Занина;
- Житель Киева пытался пересечь украинско-румынскую границу в парике, с макияжем и малолетним сыном на руках. Его задержали украинские пограничники;
- Член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий сделал заявление, что в процессе наблюдается «существенный прогресс». Он считает, что Москва и Киев смогут сформировать единую позицию;
- Для обучения украинских националистов страны Запада отправляли в страну свои подразделения. Обучали их бойцы из Британии, США и Канады, сообщил экс-офицер разведки корпуса морской пехоты американской армии Скотт Риттер.
Подписывайтесь на URA.RU в