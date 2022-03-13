ВСУ использовали украинцев в качестве живого щита Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военные ЛНР нашли места массового убийства Вооруженными силами Украины мирных жителей, а Минобороны РФ сообщило о взятии в заложники монахов националистами. Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл на территорию Украины. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 13 марта.