Минобороны РФ: украинские националисты взяли в заложники монахов

13 марта 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

В ходе освобождения монастыря никто из монахов не пострадал, сообщил Игорь Конашенков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики украинского батальона «Айдар» (запрещен на территории РФ) взяли в заложники монахов православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в поселке Никольское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Всего националисты удерживали в заложниках около 300 человек, в числе которых были мирные жители. «Боевики нацбатальона „Айдар“ оборудовал огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском. Они держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов», — рассказал Игорь Конашенков в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». При освобождении Никольского часть боевиков «Айдара» была уничтожена, а остальные рассеяны, уточнил официальный представитель Минобороны РФ. Он уточнил, что заложники и строения монастыря не пострадали. Ранее воздушно-космические силы РФ уничтожили командный пункт «Айдара» в Донецкой народной республике. Удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата «Иноходец», сообщается Минобороны РФ. После появилась информация что боевики батальонов «Азов» (запрещен в РФ) и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах. По данным Минобороны РФ, оттуда они ведут огонь по народной милиции, передает RT. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Глава страны Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Встречи российской и украинской делегации прошли в Беларуси. Путин сообщил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения республикой нейтрального статуса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Боевики украинского батальона «Айдар» (запрещен на территории РФ) взяли в заложники монахов православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в поселке Никольское. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Всего националисты удерживали в заложниках около 300 человек, в числе которых были мирные жители. «Боевики нацбатальона „Айдар“ оборудовал огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском. Они держали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов», — рассказал Игорь Конашенков в ходе брифинга, который транслировался на телеканале «Россия 24». При освобождении Никольского часть боевиков «Айдара» была уничтожена, а остальные рассеяны, уточнил официальный представитель Минобороны РФ. Он уточнил, что заложники и строения монастыря не пострадали. Ранее воздушно-космические силы РФ уничтожили командный пункт «Айдара» в Донецкой народной республике. Удар был нанесен с беспилотного летательного аппарата «Иноходец», сообщается Минобороны РФ. После появилась информация что боевики батальонов «Азов» (запрещен в РФ) и «Айдар» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах. По данным Минобороны РФ, оттуда они ведут огонь по народной милиции, передает RT. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Глава страны Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Встречи российской и украинской делегации прошли в Беларуси. Путин сообщил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения республикой нейтрального статуса.